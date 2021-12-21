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Как обращаться с новогодней пиротехникой, напомнили в акимате Нур-Султана

21 Декабря 2021 22:45
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Как обращаться с новогодней пиротехникой, напомнили в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии новогодних праздников большинство детей, а также взрослых подвергаются травмам от неправильного использования пиротехники. В связи с этим на территории столицы в период с 15 декабря 2021 года по 12 января 2022 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

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Цель ОПМ - профилактическая работа с населением, разъяснение правил хранения, использования, перевозки и ввоза пиротехнических изделий, а также изъятие из оборота несертифицированной пиротехнической продукции.

В столичном акимате напоминают горожанам об основных правилах пользования пиротехникой:

- не покупайте пиротехнику у сомнительных продавцов (на уличных прилавках, в переходах);

- не разрешайте детям самостоятельно запускать пиротехнику;

- внимательно изучайте инструкцию на упаковке;

- при взрыве пиротехники будьте на расстоянии;

- ни в коем случае не используйте пиротехнику в закрытом помещении;

- зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 м;

- фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки;безо

- категорически запрещается держать работающее пиротехническое изделие в руках.

Необходимо помнить, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.



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#Нур-Султан   #Безопасность   #Новый год  
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