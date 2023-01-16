Как обновят казахстанский железнодорожный парк до 2029 года

16 Января 2023, 11:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Парк подвижного железнодорожного пассажирского состава по состоянию составляет 2 679 единиц. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно парка подвижного пассажирского состава по состоянию на 01.01.2023 года составляет 2 679 единиц, из них: АО «НК «Қазақстан темір жолы» - 2219 единиц, частные перевозчики – 460 единиц, средний износ – 47,6%», - отметил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина сообщил, что в рамках дальнейших мер по обновлению железнодорожного парка заключены договора. С 2023 по 2026 годы планируется приобрести 187 тепловозов (казахстанской сборки по технологии Wabtec и российских), 70 из которых будут поставлены в первом полугодии 2023 года. С 2023 по 2029 годы на 245 единиц обновится парк электровозов по технологии Alstom, до 2029 года - поставка 537 пассажирских вагонов, произведенных по технологии «Stadler».

«Также в 2023-2024 годы будут приобретены 307 пассажирских вагонов российского производства. В 2023 году - будут приобретены 1500 полувагонов у ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» и 601 единица фитинговых платформ АО «ЗИКСТО», - добавил Премьер.