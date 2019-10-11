Как обновляется парк скорой медпомощи в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019-2020 годы в Казахстане планируется обновить более 800 единиц скорой помощи. При этом общая потребность машин скорой помощи на сегодня составляет около 3 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе презентации закона РК о республиканском бюджете на 2019-2021 годы в Сенате Парламента депутаты поинтересовались, как на сегодня идет процесс обновления автомобильного парка службы скорой медицинской помощи.

«Что касается обеспечения Службы скорой помощи автомобилями, то такое поручение было дано Главой государства. По нему между Министерствами индустрии и здравоохранения подписана Дорожная карта. Сейчас они работают согласно карте. Сегодня обновление составляет 2000 единиц», - сообщил вице-министр национальной экономики Мади Такиев.

Между тем, управляющий директор холдинга «Байтерек» Ерсаин Хамитов рассказал, что машины скорой помощи приобретаются совместно с БРК-Лизинг и отечественными автопроизводителями.

«Что касается самих автомобилей, то они будут нашего отечественного производства. Это автомобили «Hyundai», которые собираются у нас. Что касается лизингового финансирования, то оно выделяется до 5-7 лет, в 7% годовых. За 2019-2020 годы мы планируем обновить 818 единиц скорой помощи. Общая потребность сейчас составляет около 3 тысяч», - проинформировал Ерсаин Хамитов.