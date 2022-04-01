Как обновился состав общественных советов, рассказали в МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал об изменениях в составах общественных советов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения доверия населения к деятельности общественных советов, в настоящее время министерством принимаются необходимые меры по улучшению их деятельности. В связи с завершением срока полномочий второго состава общественных советов, Министерством активно ведется работа по пересмотру качественного состава общественных советов, как и на центральном уровне, так и на региональном уровне», - проинформировал Аскар Умаров в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что во исполнение протокольного поручения заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Е. Тугжанова от 27 января 2022 года о качественном обновлении составов общественных советов, центральным государственным органам, органам местного государственного управления направлены рекомендации министерства о максимальном привлечении представителей конструктивной оппозиции, НПО, гражданских активистов, журналистов, блогеров.

«Тем самым, мониторинг обновленных составов показывает, что участие государства в ряде общественных советов минимизируются, так к примеру, составы общественных советов Северо-Казахстанской, 5 регионов Павлодарской области состоят только из гражданского общества. В составах Общественного совета Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности участие госоргана составляет всего 8%, в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов соотношение гражданского общества преобладает чем соотношение государства и составило 93%», - отметил министр.

«В настоящее время продолжается проведение тщательного мониторинга качественного состава вновь созданных общественных советов, по итогам которых в регионы направляются рекомендации министерства для устранения имеющихся недостатков в процессе отбора новых членов советов», - добавил глава МИОР.