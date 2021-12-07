Как обменять сильно поврежденные банкноты, объяснили в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О действующих правилах обмена поврежденных банкнот национальной валюты рассказал начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального Банка Казахстана Аскат Мукамадиев, передает МИА «Казинформ».

В филиалы Национального банка Казахстана на экспертизу поступают поврежденные банкноты: отсыревшие, обгоревшие и порванные. Все эти банкноты собираются по фрагментам и восстанавливаются. С начала года НБК обменял 2 542 банкноты из принятых 3079 сомнительных купюр и монет.

Если банкнота сохранила более 50% от своей величины, то ее можно сдать в филиалы НБК на экспертизу для установления ее подлинности и платежности.

«Для этого вам необходимо аккуратно собрать все оставшиеся фрагменты поврежденной купюры. Ни в коем случае не доставайте их из конверта, кошелька или другой упаковки, в которой они хранились. Иначе банкноты могут пострадать еще больше и установить их подлинность и номинал будет сложнее. Испорченные деньги нужно обернуть чем-то мягким и положить в коробку для максимального сохранения площади пострадавших банкнот. После этого их необходимо отнести в территориальный филиал Национального Банка для проведения экспертизы. Подлинные купюры, сохранившие необходимую для обмена площадь, обменяют на новые. Проверка будет бесплатной, но может занять существенное время», - сказал представитель НБК.

Если банкнота сохранила не менее 70% от своей величины и знаки ( письменные или цифровые ), обозначающие их номинал и имеющие незначительные повреждения ( если они не препятствуют определению подлинности банкнот ), то она подлежит безусловному обмену на годную к обращению купюру. Эти банкноты можно обменять во всех банках второго уровня, филиалах НБК и в АО «Казпочта».

Аскат Мукамадиев о тметил, что банки второго уровня вправе устанавливать комиссию за оказание этой услуги согласно внутренним нормативным документам.

Адреса и контакты территориальных филиалов доступны на сайте НБК.