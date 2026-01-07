Как обмеление Каспия влияет на экономику прибрежных регионов и логистику

Транскаспийский международный транспортный маршрут или Средний коридор, как еще называют этот путь, проходящий через Центральную Азию и Кавказ, имеет особое значение для обеспечения транзита между Европой и Азией.

Уровень Каспийского моря продолжает снижаться, отмечают эксперты и жители прибрежных районов. По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, за более чем столетие наблюдений он менялся неоднократно, однако в последние десятилетия демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.

Новый этап обмеления начался после резкого подъема с середины 1990-х годов. Только за период с 2006 по 2024 год уровень моря упал более чем на два метра. В первой половине 2025 года средний уровень в казахстанском секторе составил минус 29,3 м, при этом самые низкие показатели зафиксированы в восточной части Каспия. В Северном и Среднем Каспии этот показатель за последние пять лет понизился почти на метр.

Почему Каспий мелеет?

Колебания уровня Каспийского моря, прежде всего, зависят от водного баланса — сколько воды поступает в море и сколько теряется, объясняют в Министерстве экологии. На эти процессы влияют как климатические изменения, так и деятельность человека.

— Процесс обмеления ускорили также дноуглубительные работы, которые проводили NCOC и подрядные компании для обеспечения судоходства и доставки грузов на остров Д и обратно. Сегодня по фото- и видеоматериалам хорошо видно, насколько далеко отступила вода. Северная часть Каспийского моря мелеет с очень высокой скоростью, — делится своими наблюдениями председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова.

Фото: из личного архива Лауры Маликовой

В Минэкологии отмечают, основной причиной снижения уровня Каспия в последние десятилетия стало изменение климата. В прикаспийском регионе становится меньше осадков, а испарение с поверхности моря наоборот усиливается.

Из-за своего географического положения — удаленности от океанов и резко континентального климата — Каспийский регион особенно чувствителен к глобальному потеплению.

Наблюдения за 1976–2024 годы показывают: если в среднем по планете температура растет на 0,19 градуса за десятилетие, то в Казахстане — уже на 0,36, а в районе Каспийского моря — сразу на 0,51 градуса. Таким образом, Каспий теплеет почти в три раза быстрее, чем Земля в целом, и это напрямую ускоряет процесс обмеления моря.

— Сегодня крайне важно выстраивать экономическую деятельность: от нефтедобычи до других отраслей с соблюдением экологических и технологических требований, а также стандартов безопасности. Недопустимо относиться к Каспию формально или халатно. Речь идет об устойчивом использовании моря на десятилетия вперед, чтобы избежать сценария экологической катастрофы и не повторить судьбу Аральского моря, — считает эколог Лаура Маликова.

Инфраструктура, туризм и здоровье: как сокращение моря влияет на экономику региона

Вместе с тем социально-экономическое развитие прикаспийских регионов по-прежнему во многом зависит от логистики и нефтедобывающей отрасли. Это формирует системное противоречие — расширение хозяйственной деятельности усиливает нагрузку на экосистему Каспийского моря и ускоряет его обмеление, тогда как снижение уровня воды приводит к экономическим потерям и повышает долгосрочные риски для самого региона.

В ответ на запрос корреспондента Kazinform в акимате Мангистауской области сообщили, что наибольшие экономические потери от обмеления Каспийского моря регион несет в нефтегазовой добыче, судоходстве и прибрежной инфраструктуре.

В акимате отметили, что снижение уровня воды затрудняет доступ к морским месторождениям, усложняет работу береговой инфраструктуры и увеличивает расходы на транспортировку и обслуживание объектов. При этом страдает и судоходство: снижается грузоподъемность судов, приходится перестраивать маршруты и регулярно углублять фарватеры и акватории портов.

Фото: gov.kz

По данным морского порта Актау, в текущей ситуации суда заходят с неполной загрузкой: танкеры — до 3,1 тыс. тонн, фидерные суда — до 0,3 тыс. тонн, сухогрузы с зерном — до 1,2 тыс. тонн. Кроме того, перевозчики несут дополнительные расходы на перешвартовку судов с зерном — около одного миллиона тенге на каждое судно, а дноочистительные работы обходятся примерно в 0,4 миллиарда тенге в год.

Согласно данным Министерства транспорта РК, дноуглубительные работы уже завершены в порту Курык, где глубина подходного канала увеличена с 5,5 до 7-8 метров.

В порту Актау сейчас средняя глубина акватории составляет 4,5 метра, тогда как для нормального судоходства требуется 6,5-7 метров. Из-за этого суда могут загружаться только на 75%. Дноуглубительные работы в Актау начались в 2025 году. Ожидается, что после работ суда смогут загружаться на 100%.

— Кроме того, будут приниматься меры по адаптации портов к снижению уровня моря: модернизация конструкции причалов, установка новых отбойных устройств, строительство портовой инфраструктуры, а также строительство судов с малой осадкой. На постоянной основе с соответствующими государственными органами прикаспийских государств Министерство проводит переговоры по проведению дноуглубительных работ в акватории портов, — добавили в ведомстве.

Значительные экономические потери ощущает и туризм, и рекреационная сфера.

— Обмеление Каспийского моря оказывает потенциальное влияние на туристическую инфраструктуру прибрежных территорий. В результате снижения уровня воды наблюдается постепенное отступление береговой линии, сокращение площадей пляжей и зон отдыха, что снижает визуальную и рекреационную привлекательность для туристов, — сообщили в акимате области.

Так, снижение уровня Каспийского моря вынуждает пересматривать проекты туристических объектов, увеличивает расходы на инфраструктуру и техническое обслуживание, а также может сократить туристический поток. Для минимизации потерь необходим постоянный мониторинг и своевременные управленческие решения, добавили в акимате.

В этих условиях традиционные прибрежные форматы туризма, включая базы отдыха, пляжные зоны и глэмпинги, расположенные вблизи линии берега, постепенно теряют свою привлекательность.

— В туристической отрасли наблюдается тенденция к переориентации на более устойчивые и малозависимые от природных изменений направления. Особое внимание уделяется развитию экотуризма, культурно-исторических маршрутов, экстремального и пустынного туризма, а также размещению туристических объектов на удаленных от береговой зоны участках, — добавили в акимате Мангистауской области.

Обмеление Каспийского моря оказывает и воздействие на здоровье населения. В акимате отметили, высохшие участки дна Каспийского моря становятся источником пылевых и солевых бурь, переносящих загрязнители, включая нефтепродукты и тяжелые металлы. Все это повышает заболеваемость дыхательных путей, создает нагрузку на здравоохранение. Пылевые и солевые бури также ухудшают качество воды в самом море.

Если Каспий продолжит мелеть, объем воды, поступающей в каналы, уменьшится, что серьезно повлияет на обеспечение города Актау питьевой водой, теплом и электричеством.

— Сейчас для обеспечения города Актау питьевой водой используются каналы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые находятся на балансе ТОО «МАЭК». В связи с обмелением Каспийского моря, объем воды, поступающей в эти каналы, уменьшается, соответственно, снижается и объем производимой воды. В этом направлении реализуются несколько проектов по углублению и удлинению каналов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, — сказали в акимате.

Фото: управление водных ресурсов и ирригации Мангистауской области

Страдает и экосистема региона, и рыбная отрасль. По мнению эколога Лауры Маликовой, дноуглубительные работы в северной части Каспийского моря, проводившиеся NCOC в Атырауской области, вызвали широкий общественный резонанс.

— Эти работы нарушили кормовую базу для рыбы и тюленей и ускорили процесс обмеления северной части моря. В то же время работы в портах Курык и Актау являются вынужденной мерой для обеспечения судоходства и функционирования инфраструктуры, — отметила эколог.

Фото: Минсельхоз РК

В ответ акимат Мангистауской области предпринимает комплекс мер по восстановлению и развитию рыбной отрасли. Среди них — запуск морских садков, строительство рыбных ферм, поддержка промысла современными судами и ежегодное зарыбление Каспийского моря. Эти меры помогают развивать рыбное хозяйство региона и снижать негативное воздействие на экосистему.

Что делается сейчас?

Как заверили в Минэкологии РК, Казахстан активно сотрудничает с прикаспийскими государствами в рамках Тегеранской конвенции по защите морской среды.

Казахстан ратифицировал четыре протокола к этой конвенции, которые помогают прикаспийским странам совместно охранять море и минимизировать экологический ущерб.

Актауский протокол — готовность, реагирование и сотрудничество стран при загрязнениях нефтью;

Московский протокол — по защите Каспийского моря от наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности;

Протокол по ОВОС — оценка воздействия крупных проектов на окружающую среду в трансграничном контексте;

Ашхабадский протокол — сохранение биологического разнообразия.

Фото: Kazinform

Сейчас согласовывается проект нового протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией о состоянии Каспийского моря. Параллельно разрабатывается Программа мониторинга окружающей среды (ПМОС), которая позволит прикаспийским странам координировать наблюдения за морем.

В рамках Тегеранской конвенции пять прикаспийских стран разрабатывают «План действий по колебаниям уровня Каспийского моря на 2025–2035 годы», который позволит регионам вовремя реагировать на изменения и учитывать экологические и социально-экономические последствия обмеления.

Кроме того, для укрепления регионального сотрудничества и совместного решения экологических проблем Каспия с 22 по 24 апреля 2026 года в Астане пройдёт Региональный экологический саммит, где состоится панельная сессия, посвящённая снижению уровня моря.

Стоит также отметить, что с сентября 2025 года начал работу НИИ Каспийского моря. Его главная задача — следить за состоянием окружающей среды и проводить научные исследования в казахстанском секторе моря для сохранения и восстановления природных ресурсов. Также институт развивает сотрудничество с научными организациями других прикаспийских стран.

Что еще необходимо предпринять?

По мнению Лауры Маликовой, одно из самых эффективных решений для предотвращения обмеления Каспийского моря — вести результативные переговоры с российской стороной.

— За последние десятилетия в России построено множество водохранилищ, например Ириклинское, и значительная часть воды остается на их территории. Поэтому важно согласовать сброс большего объема воды по рекам Жайык и другим, питающим северную часть Каспийского моря, — подчеркнула эксперт.

Подписанная в феврале 2019 года конвенция по Каспийскому морю и создание научного института также направлены на решение этих вопросов, однако, как считает эколог, работы продвигаются медленно.