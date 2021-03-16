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    07:24, 16 Март 2021 | GMT +6

    Как обманывал людей, рассказал мошенник из Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ –Карагандинский мошенник рассказал как, обманывал людей. За полгода ему удалось обхитрить граждан на восемь млн тенге. Сейчас он отбывает наказание в учреждение АК-159/11 ДУИС по Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Мне нужна была очень крупная сумма денежных средств, в короткий срок на лечение матери, у нее была онкология. Как их заработать, я не знал, приходили разные мысли в голову. Вскоре я создал страницу в социальной сети Instagram и разместил на ней чужую фотографию с заголовком: „Помогу оформить кредит с плохой кредитной историей«, в своем объявлении указал номер телефона. В день мне поступало много звонков, и с каждым, мне приходилась беседовать, чтобы расположить собеседника к себе. Рассказывая людям о том, что я имею связи в банках, договаривался о встрече и обещал помочь взять кредит за 10% процентов от суммы займа в любом банке. Людей с плохой кредитной историей очень много и они охотно верили мне. После получения денег, я просил подождать на протяжении нескольких недель и вскоре исчезал», — поведал осужденный учреждения АК-159/11.

    За 6 месяцев злоумышленнику удалось обмануть граждан на сумму около 8 000 000 тенге. Вскоре мужчину осудили на 4 года, а мать осужденного скончалась через несколько дней после суда.

    «В современном мире мошенники придумывают различные схемы для обмана граждан. Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует соблюдать простые правила: не доверять малознакомым лицам, не искать легких путей решения вопросов, не сообщать личные данные посторонним людям. В данный момент с осужденным проводится комплекс профилактических мероприятий по подготовке его к освобождению в социум и трудоустройства при освобождении», — сообщил заместитель начальника учреждения АК-159/11 подполковник юстиции Бакытжан Ахметов.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Карагандинская область
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