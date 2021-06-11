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    20:06, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Как обитатели Алматинского зоопарка справляются с жарой

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С наступлением лета труднее всего приходится животным. Как обитатели Алматинского зоопарка спасаются от жары, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала лета в Алматы выдались на редкость жаркие дни. Если рассказать о животных, для них это крайне сложный период, особенно тем, кто обитает в питомниках или зоопарках.

    Как рассказали в Алматинском зоопарке, у обитателей всегда есть возможность спрятаться от жары в тени или в помещение с толстыми стенами, где сохраняется прохлада.

    «У всех животных нашего зоопарка есть домики, куда они могут спрятаться от жары. Есть навесы или другие теневые зоны. Также у наших обитателей есть постоянный доступ к воде. У одних невысокая потребность в воде, и стоят только поилки. У тех животных, кто сильно нуждается в воде, есть бассейны это - бегемоты, тапиры, медведи, крокодилы и черепахи, водоплавающие птицы», - рассказали в зоопарке.

    В летний сезон Алматинский зоопарк посещают более 100 000 человек в месяц.

    В жару животные, как правило, стараются меньше двигаться и много спать. Некоторые из них охлаждаются, купаются в специальных бассейнах. Птицы для охлаждения расправляют крылья и открывают клювы.

    Алматинский зоопарк является старейшим зоопарком в Казахстане. Он был основан в 1937 году. Сегодня команда зоопарка насчитывает 273 специалиста. Из них 141 человек ухаживает за животными. Более 380 видов животных, из них 79 - краснокнижных. Животные расположены в 7 экспозиционных секциях. Коллекция Алматинского зоопарка - одна из самых разнообразных и больших в Центральной Азии.

    Научные работы специалистов зоопарка по исследованию и репродукции сайгаков в неволе не имеют аналогов.


    Фото Михаила Сорокоумова
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