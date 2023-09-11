Как обезопасить себя от туберкулеза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Два миллиона умерших и восемь миллионов заболевших – такова печальная статистика заболеваемости туберкулезом в мире. Это заболевание остается актуальной проблемой здравоохранения и для жамбылского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя департамента санэпидконтроля Жамбылской области Комитета санэпидконтроля Минздрава РК Неили Муликовой, за восемь месяцев 2023 года в Жамбылской области заболели туберкулезом 292 человека, для сравнения - за 8 месяцев 2022 года - 297. Выявлено 12 случаев туберкулеза среди детей до 14 лет и 13 случаев среди подростков в возрасте 15 - 17 лет.

«Несмотря на достижения человечества в борьбе с туберкулезом, ежегодно в мире, по данным ВОЗ, регистрируется до 8 млн заболевших туберкулезом и почти 2 млн умерших от него, - отметила спикер. - Это инфекционное заболевание, связанное с проникновением в организм туберкулезных бактерий, чаще всего поражающих легкие, источник заражения - больной туберкулезом человек. Возбудитель болезни попадает в окружающую среду при кашле, чихании, разговоре и стойко сохраняется во внешней среде. Это плохо проветриваемые, сырые жилища с недостаточным освещением. Чтобы инфицироваться, достаточно вдохнуть небольшое количество микобактерий».

Заболевание, как правило, наступает не сразу - от заражения до проявления первых симптомов может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому определить момент и место заражения бывает очень сложно. Для туберкулеза характерны длительный кашель (иногда с кровью), боль в грудной клетке, слабость, повышенная утомляемость, снижение массы тела, лихорадка, ночная потливость. Помимо легких, туберкулез поражает почки, мозг, кости, суставы и другие органы. Повышенному риску заболеть туберкулезом подвержены люди, которые страдают диабетом, имеют ослабленную иммунную систему, неполноценно питаются, курят, подчеркнула спикер.

«Туберкулез предотвратим и излечим, благодаря своевременной диагностике. Выявить болезнь на ранних стадиях можно при помощи флюорографического и бактериологического исследования. Детям из групп высокого риска проводят пробы Манту. Своевременно выявленный туберкулез полностью излечивается при непрерывном и комплексном лечении. Для предупреждения распространения туберкулеза необходимо при появлении первых же симптомов обратиться к врачу. Обязательно флюорографическое обследование групп населения с высоким риском заболевания туберкулезом. К таковым относятся лица, контактные с туберкулезным больным, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, алкоголизмом, наркоманией, ВИЧ/СПИД, освободившиеся из мест заключения», - рассказала Неили Муликова.

К лицам, подлежащим обязательному ежегодному флюорографическому обследованию на туберкулез, относятся работники медорганизаций, медико-социальных учреждений, призывники на военную службу, студенты вузов и ссузов, прибывшие в РК на постоянное место жительства, женщины после родов, члены семьи новорожденного без вакцинации против туберкулеза до его выписки из перинатального центра. Флюорографию обязательно проходит контингент медико-социальных учреждений, УИС, военнослужащие, работники пищевой промышленности, общественного питания, продовольственной торговли, образовательных учреждений.

Одним из основных профилактических мероприятий по туберкулёзу среди детей, отметила спикер, являются прививки против туберкулеза новорожденным в условиях перинатальных центров или родильных отделений. В Жамбылской области с начала 2023 года привито 12 410 новорожденных. При этом зарегистрировано 119 отказов от вакцинации против туберкулеза новорожденным.

«В профилактике этого тяжелого заболевания самое важное – отказ от курения, алкоголя, укрепление здоровья физкультурой и спортом, повышение защитных сил организма. Необходимо достаточное пребывание на свежем воздухе, ведь бактерии гибнут под воздействием солнечных лучей. Необходима также своевременная санация очагов хронической инфекции, здоровый образ жизни, санитарная грамотность, рациональное, полноценное питание, ответственность за свое здоровье и здоровье своих детей», - резюмировала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Жамбылской области комитета санэпидконтроля Минздрава РК Неили Муликова.