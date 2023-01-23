Как обезопасить себя от интернет-мошенников – в МВД снова предупреждают казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. И, в прошлом году зарегистрировано 20,5 тысяч интернет-мошенничеств, что меньше чем годом ранее на 4%. Эти вопросы подняли на сегодняшнем еженедельном брифинге Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане

Сегодня в стране началась легализация иностранных автомобилей. Напомним, легализации подлежат легковые автомобили, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, а также транспортные средства с правосторонним расположением средств управления иностранного учета, ввезенные гражданами Казахстана.

По правилам автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Легализация продлится до 1 июля 2023 года. Подать заявки можно через портал электронного правительства е-gov.kz, через приложения банков второго уровня, в центрах обслуживания населения

Документы, необходимые для легализации автомобиля – заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя, паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий право собственности.

Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение.

«Если авто подлежит легализации, то необходимо сначала оплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер. Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт и документы, подтверждающие право собственности на имущество. После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.

Кроме того, в каждом регионе действуют Call-центры для разъяснения механизмов легализации транспортных средств с иностранными номерами», - пояснили в министерстве внутренних дел в МВД.

Свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничества зарегистрировали в РК

«Сейчас в онлайн-режиме возможно получить государственные, банковские и другие услуги. К сожалению, этим активно пользуются и мошенники. В 2022 году зарегистрировано 20,5 тысяч интернет-мошенничеств. Кстати, это меньше чем годом ранее на 4%», - сообщил в ходе еженедельного брифинга ведомства заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Арман Оразалиев.

Как напомнили в МВД, интернет-мошенничества бывают нескольких видов. Треть таких преступлений совершено при онлайн-торговле.

«Как правило, мошенники размещают объявления на известных сайтах и в социальных сетях. Они указывают заниженные цены за товар или услугу и просят предоплату либо полную оплату. Хочу дать несколько рекомендаций как не стать жертвой мошенников при онлайн-торговле. Во-первых, всегда пользоваться проверенными сайтами объявлений. Во-вторых, договориться об оплате только после получения товара. В третьих, убедиться в наличии товара, в том числе путем видеозвонка. Если продавец находится в другом городе, попросить своих знакомых или родственников получить и переслать товар», - предупредил заместитель начальника департамента.

Вместе с тем, за прошедший год 1750 казахстанцев вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты.

Один из видов интернет-мошенничества - привлечение различных якобы вложений и инвестиций.

«Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому преумножению денег, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. За год жертвами таких схем стали 1750 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты. В погоне за легкими деньгами они лишились своих сбережений», - отметил Арман Оразалиев.

По словам спикера, мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми «менеджерами» и «брокерами» проходит в онлайн-режиме, в том числе, через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов.

«К примеру, 16 января в полицию обратилась жительница столицы, которая потеряла 20 млн тенге, вложив их в несуществующую инвестиционную компанию. Для этих целей она даже продала свою квартиру. Как правило, основной причиной в таких случаях является интернет-реклама на сайтах, которые находятся на зарубежных технических площадках. Поэтому, прежде чем решиться на вложения, необходимо обратиться к официальным представителям компаний, услуги которых рекламируются в интернете», - заявил он.

В МВД также призвали не следовать телефонным инструкциям неизвестных лиц, которые звонят и убеждают вложить инвестиции.

Снизилось количество телефонных звонков от мошенников

Распространенный способ онлайн-мошенничеств – это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов. По данным МВД, указанным способом совершено более 3,5 тысяч мошенничеств.

«В таких случаях мошенники активно используют специальные сервисы по подмене абонентского номера. То есть, с помощью установленной программы подлинный абонентский номер меняется на другой. Мошенники сообщают о якобы подозрительных операциях на счете либо попытке оформления кредита и проводимой спецоперации по задержанию недобросовестных работников банка. Для обеспечения сохранности денег, граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный «страховой» счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег», - проинформировал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Арман Оразалиев.

В МВД напомнили, что сотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону.

«Большинство таких преступлений совершается из-за рубежа, что усложняет процесс их раскрытия. Если по онлайн-продажам необходимую информацию возможно запросить у казахстанских сайтов объявлений, то по другим необходимо направлять международные запросы. Соответственно, получение нужной информации занимает длительное время», - добавил спикер.

В связи с ростом мошенничеств с использованием IP-телефонии, совместно с Министерством цифрового развития и операторами связи выработаны технические меры по блокированию фрод(fraud)-звонков. Это позволяет сократить количество телефонных мошенничеств от имени якобы сотрудников банков. Если в июне прошлого года было зарегистрировано 573 таких мошенничеств, то в декабре их количество снизилось в 5 раз, до 105 преступлений.

По сообщению МВД, в столице запущен пилотный проект «Киберпол». Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором. Также нами реализуется комплекс мер по задержанию организаторов и соучастников кибермошенничеств. Так, в прошедшем году по результатам проведенных оперативных мероприятий в ряде городов страны пресечена преступная деятельность 6 групп, занимавшихся обналичиванием похищенных у граждан денег, так называемых дропов.

«Среди них есть как наши соотечественники, так и граждане СНГ. Они занимались поиском и оформлением банковских карт, а также переводами денег организаторам мошеннических схем. Установлены факты, когда граждане оформляли и продавали банковские карты, которые в последующем использовались для обналичивания похищенных денег. Хочу предупредить, что всем таким фактам будет дана принципиальная правовая оценка», - предупредили в МВД.

В ведомстве напомнили, как обезопаситься от интернет-мошенничества

- никому ни под каким предлогом не передавать свои персональные данные, абонентские номера, банковские карты и их реквизиты.

- не устанавливать на свои телефоны неизвестные программы по просьбе посторонних лиц.

- не следовать «телефонным» инструкциям работников банков или правоохранительных органов.

- не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

- регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга.