Как обеспечивают безопасность в жамбылских школах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Систему безопасности учебных заведений совершенствуют в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата Жамбылской области, во всех школах и детских садах установлены камеры видеонаблюдения, в 47 школах установлены турникеты, в 147 – кнопки аварийной сигнализации.

В остальных учебных заведениях решаются вопросы по установке турникетов и тревожных кнопок, организации специализированной охраны.

Камеры видеонаблюдения во всех школах областного центра контролируют из единого центра, находящегося в ЦОУ - Центре оперативного управления полиции города Тараза.

Помимо этого, более ста школ области подключено к Центру оперативного управления департамента полиции Жамбылской области.

По данным областного управления образования, более 240 тысяч школьников обучаются в новом учебном году в 442 школах Жамбылской области, в том числе 22 327 первоклашек.

Отправляя ребенка в школу, родители должны быть 100-процентно уверены, что с любимым чадом там ничего плохого не случится. Сегодня местные власти делают всё возможное, чтобы школы стали «территорией безопасности», прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.