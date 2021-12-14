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Как обеспечивают безопасность в жамбылских школах

14 Декабря 2021 14:54
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Как обеспечивают безопасность в жамбылских школах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Систему безопасности учебных заведений совершенствуют в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным акимата Жамбылской области, во всех школах и детских садах установлены камеры видеонаблюдения, в 47 школах установлены турникеты, в 147 – кнопки аварийной сигнализации.

В остальных учебных заведениях решаются вопросы по установке турникетов и тревожных кнопок, организации специализированной охраны.

Камеры видеонаблюдения во всех школах областного центра контролируют из единого центра, находящегося в ЦОУ - Центре оперативного управления полиции города Тараза.

Помимо этого, более ста школ области подключено к Центру оперативного управления департамента полиции Жамбылской области.

По данным областного управления образования, более 240 тысяч школьников обучаются в новом учебном году в 442 школах Жамбылской области, в том числе 22 327 первоклашек.

Отправляя ребенка в школу, родители должны быть 100-процентно уверены, что с любимым чадом там ничего плохого не случится. Сегодня местные власти делают всё возможное, чтобы школы стали «территорией безопасности», прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Образование   #Акимат   #Безопасность  
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Автор:

Галина Скрипник

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