Как обеспечивали доставку пенсий и зарплат в Таразе во время январских событий
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Директор Жамбылского областного филиала Halyk Bank Нурлыбек Сейдахмет выразил благодарность полицейским за охрану общественного порядка и объектов соцобеспечения в период режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Директор Жамбылского областного филиала Halyk bank Нурлыбек Сейдахмет поблагодарил сотрудников полиции, которые во время действия режима ЧП, помимо выполнения своих основных обязанностей, также охраняли объекты соцобеспечения.
«Благодаря полицейским, жители Тараза вовремя получили зарплаты, пенсии, пособия, - отметил он. - В связи с отсутствием интернета на территории области был возобновлен наличный денежный оборот, осуществлялась перевозка денег во все филиалы банков».
В отделениях банков сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка. Жители города, получающие пособия и заработную плату, могли спокойно приходить туда и забирать свои деньги.
«Полицейские, несмотря на огромную нагрузку, также обеспечивали безопасность при транспортировке и инкассации денежных средств в отделения банков и терминалы по области. Сотрудники полиции работали совместно с нами для охраны общественного порядка», - отметил Нурлыбек Сейдахмет.
В ведомстве отметили, что во время ЧС на территории республики все объекты осуществляли свою работу безостановочно, чтобы население могло вернуться к стабильной жизни.
Напомним, «оранжевый» уровень террористической опасности с 00:00 часов 7 февраля отменяется в Жамбылской и Алматинской областях.
- Шесть автомашин сгорели во время пожара в гараже в Акмолинской области
- «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
- Новыми книгами пополнились библиотеки Каркаралинского района
- Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
- Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
- «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана