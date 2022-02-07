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Как обеспечивали доставку пенсий и зарплат в Таразе во время январских событий

7 Февраля 2022 01:11
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Как обеспечивали доставку пенсий и зарплат в Таразе во время январских событий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Директор Жамбылского областного филиала Halyk Bank Нурлыбек Сейдахмет выразил благодарность полицейским за охрану общественного порядка и объектов соцобеспечения в период режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Директор Жамбылского областного филиала Halyk bank Нурлыбек Сейдахмет поблагодарил сотрудников полиции, которые во время действия режима ЧП, помимо выполнения своих основных обязанностей, также охраняли объекты соцобеспечения.

«Благодаря полицейским, жители Тараза вовремя получили зарплаты, пенсии, пособия, - отметил он. - В связи с отсутствием интернета на территории области был возобновлен наличный денежный оборот, осуществлялась перевозка денег во все филиалы банков».

В отделениях банков сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка. Жители города, получающие пособия и заработную плату, могли спокойно приходить туда и забирать свои деньги.

«Полицейские, несмотря на огромную нагрузку, также обеспечивали безопасность при транспортировке и инкассации денежных средств в отделения банков и терминалы по области. Сотрудники полиции работали совместно с нами для охраны общественного порядка», - отметил Нурлыбек Сейдахмет.

В ведомстве отметили, что во время ЧС на территории республики все объекты осуществляли свою работу безостановочно, чтобы население могло вернуться к стабильной жизни.



Напомним, «оранжевый» уровень террористической опасности с 00:00 часов 7 февраля отменяется в Жамбылской и Алматинской областях.


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#Банки   #Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #Видео   #МВД РК   #Регионы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Галина Скрипник

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