Как обеспечивается прозрачность присуждения грантов НПО в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Со стороны общественности вызывает интерес присуждения грантов неправительственным организациям. Ведь сумма, выделяемая для реализации проектов, приличная. В этой связи оператор грантового финансирования, председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Батима Мукина рассказала о том, как присуждаются гранты, как обеспечивается прозрачность присуждения грантов и ответила на актуальные вопросы по этой теме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В телефонной беседе с корреспондентом Казинформа, она пояснила, что учитывается, когда присуждают грант какой-либо организации.

«Есть два нормативно-правовых документа, которые регулируют правовое поле подачи заявки НПО на грантовое финансирование: закон «О государственном социальном заказе» и Правила присуждения грантов.

Правила проведения конкурса состоят из двух этапов: технический этап и оценка контентной части проекта. Как оператор грантового финансирования, основной упор делаем на проверку технической части: предоставлен ли полный пакет документов, помимо этого, организация должна быть в базе данных НПО и своевременно сдать отчет. Неправительственная организация должна выполнить норматив по соответствующему плану предоставления грантов. Если в правилах указано, что социальный проект с суммой финансирования 5 млн тенге, то НПО не должна превысить этот лимит. Если данная сумма завышается, то мы должны отклонить заявку, потому что это превышение и нарушение плана грантового финансирования. Уставная деятельность НПО должна соответствовать теме гранта. Не допускается, чтобы НПО работала по уставу касательно молодежной политики, но хотела реализовать проект защиты прав потребителей. В крайнем случае, заявка этой организации будет отклонена. Это основные критерии первого этапа отбора», - объяснила Батима Мукина.

По ее словам, на втором этапе подключается экспертная комиссия. Она оценивает контент, логическую модель реализации социального проекта, который предоставляет неправительственная организация. За этот процесс отвечают конкретные эксперты, имеющие специальную квалификацию и опыт. Эксперты уделяют внимание значимости работы, достижимости результатов, обеспечению устойчивости социального проекта. Помимо этого, эксперт оценивает смету расходов и ее обоснованность, НПО должна реализовать свой социальный проект в четко обозначенные сроки.

«Мы основной акцент при реализации социального проекта делаем на эффективность, экономичность, результативность и социальный эффект, который будет получен по реализации проекта», - добавила она.

Не секрет, что некоторые неправительственные организации выигрывают гранты по нескольким проектам, а некоторые вовсе остаются ни с чем. Батима Мукина рассказала, как можно урегулировать этот вопрос.

«Это критика, которая реально существует. Для всех неправительственных организаций предоставлен равный доступ к грантам. Практика показывает, что НПО, получив один грант по определенной теме, проявляет интерес уже к другим проектам. Они понимают свою мощь и начинают интересоваться новыми проектами, чтобы осваивать новые направления. Есть такая практика, что одна организация выигрывает несколько грантов по разным проектам. Мы наблюдаем, что, когда НПО выигрывает гранты по нескольким направлениям, один из проектов страдает. К примеру, один проект реализуется на профессиональном уровне, а в другом могут быть отклонения по времени, качеству реализации проекта. Поэтому сейчас мы работаем над внесением изменений в правила грантового финансирования, об ограничении выдачи грантов неправительственным организациям. Данная проблема будет разрешена только путем внесения изменений в действующие нормы. Думаю, что до конца года данный вопрос будет отработан. И уже такая картина не будет наблюдаться», - заверила она.

Батима Мукина также рассказала об актуальных и интересных проектах, реализуемых неправительственными организациями.

«Я бы выделила проекты, направленные на поддержку сельских НПО - повышение их потенциала. В каждом регионе в рамках грантовых проектов выделено 8 минигрантов по 500 тысяч тенге. Были построены детские площадки возле школ, где их не было, открылись массажные кабинеты для детей, компьютерные кабинеты для престарелых людей. То есть, обучали бабушек и дедушек компьютерной грамотности и иные проекты. Прошел год, наблюдается устойчивость этих проектов», - отметила Батима Мукина.

Согласно данным Центра поддержки гражданских инициатив в этом году выделенная сумма немного меньше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день реализуются 107 проектов, при этом ожидается увеличение их количества до 120.

«Из-за пандемии и принятых мер сокращаются бюджеты. Несколько проектов закрыты в связи с заграничными командировками, средства возвращаем в бюджет, это порядка 40 млн тенге», - пояснила она.

В ходе телефонной беседы Батима Мукина дала ряд рекомендаций для неправительственных организаций по поводу эффективного использования грантов.

«Самое главное – не распыляться в реализации социальных проектов, а сконцентрироваться хотя бы на одном социальном проекте. Очень важное внимание уделила бы проектной команде. Если у вас хорошая проектная команда, хорошо расписан план – это уже составляет 90 % успешной реализации социального проекта. Второй очень важный момент – не подавать на социальные проекты, которые реализуются в другом регионе. Находясь в столице, а выиграв грант в Атырауской области, трудно проконтролировать процесс реализации проекта. Вы не контактируете с конечными благополучателями, которые находятся в другом регионе, не знаете потребность местного населения. Все это влияет на качество реализации проекта», - считает председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив.

«Наши партнеры обращаются по разным вопросам. У каждой неправительственной организации есть своя инициатива. Зачастую они обращаются к нам по вопросам финансирования своих проектов. Мы рекомендуем участвовать в конкурсе присуждения грантов. Когда НПО нуждается в помощи по подаче заявки, мы всегда открыты, готовы оказать консультацию. С этой целью проводим день открытых дверей, выезжаем в регионы, чтобы на месте решить проблему. Третий блок вопросов касается того, как реализовать гранты. Некоторые НПО впервые становятся обладателями грантов, поэтому сталкиваются с определенными проблемами по отчетности. Мы постоянно встречаемся, проводим экспертные круглые столы и иные возможные варианты взаимодействия», - пояснила она.

В завершение беседы Батима Мукина рассказала, как обеспечить прозрачность присуждения грантов неправительственным организациям.

«Процедура грантового финансирования достаточно прозрачная и проводится согласно нормам, закрепленным законодательством. Помимо этого, нужно внедрять информационную платформу, где будет минимизирован человеческий фактор. Такая платформа уже разрабатывается, просто необходимо ускорить этот процесс. Эффективность нужно привязать к определенным срокам, чтобы конкурсные процедуры проходили прозрачно. С позиции прозрачности вопросов много, так как принимает участие не только оператор, но и подключается экспертная оценка. В экспертной оценке участвуют до 15 экспертов, которые сами оценивают заявки. Быть экспертом не так просто. Для этого нужно иметь навыки, должна быть своя логическая модель, свой подход, знание которых очень важно для проведения самой оценки. Думаю, нужно обучить этим навыкам экспертов. Для этого ЦПГИ предлагает внедрить институт сертифицированных экспертов по социальным проектам», - заключила она.