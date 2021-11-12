Как обеспечивается пограничная безопасность в южном регионе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы укрепления государственной границы в южном регионе обсудили мажилисмены в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел встречу с членами Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
Отметим, что по территории Жамбылской области проходит 716 километров государственной границы с Кыргызской Республикой. Жамбылская область имеет давние тесные экономические и социальные связи с соседними областями Кыргызской Республики – Таласской и Чуйской.
В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область депутаты в Кордайском районе побывали в пунктах пропуска, на других объектах пограничной инфраструктуры, провели выездное заседание Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.
«Защита национальных интересов на государственной границе и в приграничных территориях нашей страны – это архиважная и очень сложная задача. В соответствии с поручением Главы государства создана Дорожная карта по улучшению материально-технической базы пунктов пропуска. Совместно с ответственными органами мы будем реализовывать поставленные задачи. Работа в этом направлении уже ведется. Проведена реконструкция пункта пропуска «Кордай». Остальные пункты пропуска также будут реконструированы», - отметил глава региона.
Аким области добавил, что с учетом обострения международной обстановки необходимо на особом контроле держать вопросы обеспечения пограничной безопасности.
Он сообщил мажилисменам, что по итогам социально-экономического развития в разрезе регионов Жамбылская область занимает второе место, также рассказал о мерах по укреплению сотрудничества с зарубежными странами.
В ходе встречи выступили председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айгул Куспан, секретарь Комитета Мухтар Ерман, член Комитета Ерлан Саиров.
Мажилисмены высоко оценили работу, проводимую в Жамбылской области по обеспечению пограничной безопасности.
В рамках рабочей поездки народные избранники Кудайберген Ержан и Сергей Решетников также побывали в Байзакском районе и ознакомились с результатами работ по восстановлению пострадавших объектов. Мажилисмен Ерлан Саиров провел прием граждан в Кордайском районном филиале партии «Nur Otan», сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.
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