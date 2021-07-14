Как обеспечивается безопасность детей в дошкольных организациях Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О безопасности детей в дошкольных организациях Нур-Султана рассказал глава управления образования руководитель управления образования города Шакарим Сейсенбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 17 августа 2020 года в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача города Нур-Султана дошкольные организации функционируют в режиме «дежурных групп» с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, со строгим соблюдением санитарных норм. По состоянию на 27 мая текущего года открыто 1 672 дежурных группы как в государственных, так и в частных дошкольных организациях с общим охватом 23 448 детей», - сказал во время заседания маслихата Шакарим Сейсенбай.

По его словам, все объекты функционируют в соответствии с санитарными требованиями, проведены работы по обработке, уборки, дезинфекции территории и здания дошкольных организаций и проведен дополнительный закуп необходимых средств защиты: дезинфицирующие средства, антисептики, средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

«Управлением образования в течение 2020-2021 учебного года ведется строгий мониторинг деятельности дошкольных организаций по соблюдению санитарных норм в период карантина. Для безопасной жизнедеятельности ребенка во всех детских садах идет установка камер видеонаблюдения, в том числе и в кухонных помещениях дошкольных организаций», - отметил Шакарим Сейсенбай.

Он рассказал, что для обеспечения полноценного видеонаблюдения средства в сумме 215 млн 650 тысяч тенге, сложившихся за счет экономии питания, направлены на установку камер.

«В 2020 году установлено 4 752 камеры - по 24 камеры на каждый детский сад. Таким образом, все организации стопроцентно обеспечены цифровыми видеокамерами», - добавил глава столичного управления образования.



