Как обеспечивается автобусное движение на отдаленных участках Астаны

В компании City Transportation Systems рассказали о том, как обеспечивается движение на отдаленных участках Астаны. В настоящее время общее количество населенных пунктов, обслуживаемых CTS, составляет 29 единиц. На ранее не обслуживаемых маршрутах, в частности в селах Ынтымак и Бозайгыр в 2023 году запущено два новых пригородных маршрута, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодняшний день общественный транспорт столицы состоит из шести автобусных парков, среди которых один коммунальный. Маршрутная сеть охватывает весь город. Кроме того, учитывая быстрые темпы строительства столицы, мы на постоянной основе проводим мероприятия по ее модернизации. Увеличивается охват населения, в рамках приобретения новых автобусов проводятся мероприятия по снижению нагрузки на существующие маршруты, обновлению подвижного состава, запуск новых маршрутов. Что касается обслуживания пригородной зоны, то в настоящее время общее количество населенных пунктов, обслуживаемых товариществом City Transportation Systems, составляет 29 единиц. На ранее не обслуживаемых маршрутах, в частности в селах Ынттымак и Бозайгыр в 2023 году запущено 2 новых пригородных маршрута, - отметили в компании City Transportation Systems.

Наряду с этим, в этом году был осуществлен запуск 7 новых маршрутов (5 – городских, 2 - пригородных), обновился подвижной состав на маршруте 10 (20 ед. 18-ти метровых электробусов). А высвободившийся подвижной состав направлен (18-ти метровые дизельные автобусы) на наиболее загруженные маршруты. Такие как маршруты 7, 9, 24, 29. Также произведено частичное обновление подвижного состава на семи маршрутах ( 14, 31, 37, 50, 53, 64, 70), произведено обновление подвижного состава на 4 маршрутах ( 15, 15а, 32, 61). Также проводятся мероприятия по улучшению качества обслуживания жилых массивов.