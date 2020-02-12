Как обеспечить качественное образование, рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал на отчетной встрече, какие вопросы нужно решить для получения качественного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первое, что нужно сделать, по мнению главы региона, обеспечить учебные заведения педагогическими кадрами. В 2018 году по области наблюдался дефицит педагогических кадров. К этому году потребность в учителях практически закрыли. За два года в учебные заведения прибыло более 1,2 тысячи педагогов. В том числе 315 молодых специалистов.

«Два года назад молодой специалист в сельской школе получал около 60 тысяч тенге. Сегодня его заработная плата составляет 130 тысяч тенге. Средняя заработная плата учителя в сельской местности с высшей категорией составляет 227 тысяч тенге», - проинформировал К. Аксакалов.

Не менее важно, по словам акима области, создать комфортные условия для получения образования в школе. В прошлом году капитальный ремонт провели на 142 объектах образования. В этом – намерены отремонтировать ещё 60 объектов, из них 46 – сельские школы.

«Ведётся строительство еще 3-х школ в городе Петропавловске и ауле Бескөл Кызылжарского района. Начнется строительство школы в селе Вишневка Тайыншинского района», - сообщил К. Аксакалов.

Для детей с особыми образовательными потребностями в прошлом году в Петропавловске открыли аутизм-центр и три кабинета поддержки инклюзии в школах города. Занялись этой работой и на селе. Классы инклюзии появились в 6 районах области. Аким области пообещал, что в первом полугодии такие кабинеты откроют в оставшихся 5 районах.

«На протяжении ряда лет автопарк школ не обновлялся и пришёл в негодность. Потребность составляла 44 автобуса. В этом году мы полностью решим этот вопрос. А также 100%-но обеспечим видеонаблюдением школы и детские сады», - сказал К.Аксакалов.

Аким области отметил высокое качество знаний североказахстанских школьников. Он заявил, что по результатам официальных международных исследований североказахстанские школьники заняли 5-е место в республике и вошли в число лидеров.