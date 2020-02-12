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Как обеспечить качественное образование, рассказал аким СКО

12 Февраля 2020 11:31
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Как обеспечить качественное образование, рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал на отчетной встрече, какие вопросы нужно решить для получения качественного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первое, что нужно сделать, по мнению главы региона, обеспечить учебные заведения педагогическими кадрами. В 2018 году по области наблюдался дефицит педагогических кадров. К этому году потребность в учителях практически закрыли. За два года в учебные заведения прибыло более 1,2 тысячи педагогов. В том числе 315 молодых специалистов.

«Два года назад молодой специалист в сельской школе получал около 60 тысяч тенге. Сегодня его заработная плата составляет 130 тысяч тенге. Средняя заработная плата учителя в сельской местности с высшей категорией составляет 227 тысяч тенге», - проинформировал К. Аксакалов.

Не менее важно, по словам акима области, создать комфортные условия для получения образования в школе. В прошлом году капитальный ремонт провели на 142 объектах образования. В этом – намерены отремонтировать ещё 60 объектов, из них 46 – сельские школы.

«Ведётся строительство еще 3-х школ в городе Петропавловске и ауле Бескөл Кызылжарского района. Начнется строительство школы в селе Вишневка Тайыншинского района», - сообщил К. Аксакалов.

Для детей с особыми образовательными потребностями в прошлом году в Петропавловске открыли аутизм-центр и три кабинета поддержки инклюзии в школах города. Занялись этой работой и на селе. Классы инклюзии появились в 6 районах области. Аким области пообещал, что в первом полугодии такие кабинеты откроют в оставшихся 5 районах.

«На протяжении ряда лет автопарк школ не обновлялся и пришёл в негодность. Потребность составляла 44 автобуса. В этом году мы полностью решим этот вопрос. А также 100%-но обеспечим видеонаблюдением школы и детские сады», - сказал К.Аксакалов.

Аким области отметил высокое качество знаний североказахстанских школьников. Он заявил, что по результатам официальных международных исследований североказахстанские школьники заняли 5-е место в республике и вошли в число лидеров.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, Акимат,
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Автор:

Олеся Жуковень

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