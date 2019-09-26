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Как обеспечат прозрачность отбора в Президентский молодежный кадровый резерв

26 Сентября 2019 18:45
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Как обеспечат прозрачность отбора в Президентский молодежный кадровый резерв

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На портале «Открытый диалог» проходит интернет-конференция председателя Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилгановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава ведомства отвечает на вопросы граждан касательно отбора, поступления и прохождения государственной службы, а также отбора в Президентский молодежный кадровый резерв.

В одном из вопросов Анар Жаилганову попросили рассказать, как будет обеспечена прозрачность конкурса, и как можно быть уверенным в том, что в резерв попадут действительно достойные люди.

«Во-первых, тесты на определение способностей составлены международной компанией, которая долгое время находится на данном рынке услуг. Во-вторых, оценка эссе и презентаций будет проходить в онлайн-режиме экспертами из академической среды, отраслевых ассоциаций и представителей государственных органов. В-третьих, оценщики не будут иметь возможности видеть фамилии участников, так как каждому кандидату будет присвоен код, генерируемый компьютером. В целом, весь процесс отбора построен таким образом, чтобы исключить субъективную оценку и минимизировать человеческий фактор», - говорится в ответе на вопрос.

Сейчас свои заявки в Президентский молодежный кадровый резерв подали уже более 4,5 тыс. казахстанцев.

В предвыборной программе Президента Касым-Жомарта Токаева поставлена задача по формированию Президентского молодежного кадрового резерва. В него будут отобраны 300 человек.

28 августа Президент Казахстана принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, которой поручил обеспечить прозрачность отбора в Президентский кадровый резерв.

Прием заявок на участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал 1 сентября.

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Ключевые слова: Другие государственные органы, Общество, Молодежь,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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