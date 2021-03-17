Как объекты предпринимательства столицы работают с приложением «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Боулинг-центры, компьютерные клубы, бассейны столицы возобновили свою работу с начала марта, используя мобильное приложение «Ashyq». О том, как работает мобильное приложение и реакции посетителей на нововведение рассказала менеджер одного из городских боулинг клубов, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Напомним, в соответствии с внесенными изменениями в постановление главного санитарного врача столицы от 3 марта 2021 года, боулинг-центры, компьютерные клубы, бассейны возобновили свою работу, используя мобильное приложение «Ashyq».

Согласно принципу работы приложения «Ashyq» объекту предпринимательства присваивается QR-код, который устанавливается на входе и выходе из заведения. При сканировании этого кода приложение определяет статус посетителя: является он носителем вируса или нет.

Менеджер ресторана и боулинг-центра «Hungry Rabbit» Аида Абдукаримова рассказала об участии в пилотном проекте и реакции людей на нововведение.

«Когда у нас бронируют места в боулинг, мы предупреждаем посетителей, чтобы приложение «Ashyq» скачивали заранее. Гости у нас сразу же при входе сканируют и показывают на ресепшене свой статус. Если же приложения у посетителя нет, то с телефона вручную вбиваем ИИН и так определяем статус», — пояснила Аида Абдукаримова.

Стоит отметить, что посетителям присваиваются статусы по цветам:

- «красный» статус – ограничение в передвижении, так как лицо находится на амбулаторном лечении;

- «желтый» статус – частичное ограничение – ПЦР как контактный;

- «синий» статус – нет ограничений в передвижении, кроме мест, где обязательно наличие ПЦР-справки;

- «зеленый» статус – передвижение без ограничений для лица, прошедшего ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

«Красного», «желтого» статусов еще не было ни у кого. «Зеленые» статусы были, то есть посетители проходили ПЦР-тестирование и результат был отрицательным. В основном «синие» статусы. Согласно постановлению санврача, заполняемость боулинг-центра составляет 50 человек», — говорит менеджер боулинг-центра.

По ее словам, сначала люди неоднозначно воспринимали нововведение.

«Сначала были недопонимания со стороны посетителей. Но после проведения разъяснительной работы в СМИ, думаю, люди уже спокойно реагируют. Мы объясняли посетителям, что благодаря данной системе боулинг-центры возобновили работу. Благодаря приложению «Ashyq» мы работаем – это самое главное. Нам работать с приложением удобно, так как это делается ради здоровья, как гостей, так и сотрудников», — сказала представитель боулинг-центра.



