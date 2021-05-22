Как объекты предпринимательства могут стать участниками Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача РК прописан алгоритм для объектов предпринимательства, желающих стать участниками проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заявки на участие в проекте «Ashyq» для всех новых участников подаются по одной из двух схем. Согласно Схеме 1 к настоящему приложению – через сайт InfoKazakhstan.kz. Согласно Схеме 2 к настоящему приложению – заявки на участие в проекте «Ashyq» подаются через отраслевую Ассоциацию. Весь процесс от подачи заявки до размещения списка на сайте акимата не должен превышать 9 календарных дней.

В постановлении также прописано, что может стать основанием для отказа в участии в проекте «Ashyq». Так основанием может стать несоответствие объекта коду ОКЭД, вид деятельности, которая не возобновлена, отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение, уведомление о начале деятельности).

Добровольными участниками проекта могут быть субъекты (объекты):

1) деятельность которых разрешена, для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации распространения COVID-19 (к примеру, ВУЗы, Банки, промышленные предприятия, частные медицинские центры и другие);

2) в отношении которых имеются утвержденные уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

В отношении добровольных участников проекта «Ashyq» не распространяются льготы, предусмотренные приложением 4 к настоящему постановлению.

Отметим, что допуск посетителей на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования посетителем и предъявления на входе на объект специального QR-кода, для определения статуса посетителя:

«зеленый» статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

«синий» статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

«желтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

«красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациенты со статусом «инфицирован» - код U07.2.

При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя по ИИН с его согласия в информационной системе. Посетители с «желтым/красным» статусом на объекты предпринимательства, участвующих в проекте, не допускаются. В случае сокрытия заболевания, являющимся опасным для окружающих, предусмотрена административная ответственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях». Действие настоящего пункта не распространяется на лиц со статусом «желтый». При повторном обнаружении факта посещения объекта, в отношении физического лица, применяются меры административного характера. Лица с «желтым» статусом (или контактные) переводятся в «синий» статус по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.