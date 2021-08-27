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Как объектам предпринимательства присваивается статус «Лидеры» Аshyq

27 Августа 2021 10:50
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Как объектам предпринимательства присваивается статус «Лидеры» Аshyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В постановлении Главного государственного санитарного врача прописан алгоритм присвоения статуса «Лидеры» Аshyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Статус «Лидеры «Ashyq» присваивается участникам проекта по Критериям присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно схеме к настоящему приложению. Список участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» формируется местными исполнительными органами (акиматами).

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечивает предоставление в МИО сведений (выгрузки) по количеству регистраций посетителей по QR-коду (check-in) на объектах, участвующих в проекте (за 2-х недельный период).

Присвоение участникам проекта статуса «Лидеры «Ashyq» закрепляется по списку решением МВК. Продолжительность действия статуса «Лидеры «Ashyq» - 2 недели.

Список участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq» размещается на сайте акимата.

Участнику проекта, получившему статус «Лидеры «Ashyq», предоставляются следующие льготы:

участники проекта в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны;

участники проекта в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны;

участникам проекта в «зеленой» и «темно-красной» зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%;

при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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