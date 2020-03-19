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Как «Nur Otan» помогает бороться с коронавирусом

19 Марта 2020 17:33
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Как «Nur Otan» помогает бороться с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В партии «Nur Otan» в рамках проектов выделили 150 млн тенге для обеспечения нуждающихся антисептическими средствами и продуктами первой необходимости в целях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня практически все страны мира ведут активную борьбу против коронавируса. К сожалению, он не обошел стороной и нас. Изменился привычный уклад жизни людей – в стране впервые объявлен режим чрезвычайного положения, два крупнейших города – в карантине. Госкомиссией под председательством Премьер-Министра принимаются адекватные складывающейся ситуации меры. Вместе с тем, именно здесь мы должны проявить солидарность и ответственность за свою безопасность и благополучие своих близких. Ведь исход борьбы с коронавирусом будет зависеть от каждого из нас, от сознательности каждого гражданина», - сказал Бауыржан Байбек в интервью газете Литер .

По информации Бауыржана Байбека, по инициативе Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» в этот сложный период стартовала республиканская акция в поддержку нуждающихся казахстанцев и медиков, находящихся на передовой по борьбе с пандемией.

«В рамках акции Фондом Первого Президента выделено 200 миллионов тенге. Эти деньги пойдут на поддержку медработников, приобретение дополнительного количества медицинских масок и дезинфицирующих средств. Часть денег будет направлена на обеспечение продовольствием детских домов и специализированных больниц. В свою очередь «Nur Otan» в рамках партийных проектов «Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы» и «Ардагерлерді ардақтайық» выделил 150 млн тенге для обеспечения нуждающихся антисептическими средствами и продуктами первой необходимости. Сотрудники центрального аппарата и филиалов партии поддержали данную акцию, перечислив на всеобщую борьбу с вирусом однодневную зарплату», - отметил Б. Байбек.

«Я особо благодарен нашим волонтерам из «Jas Otan», которые на добровольной основе вызвались обеспечить бесконтактную доставку одиноким пожилым людям, малообеспеченным многодетным семьям и гражданам с особыми потребностями специальных социальных пакетов. Именно в такие моменты проявляется истинный патриотизм и любовь к Родине», - подчеркнул он.


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Ключевые слова: Нур Отан, Коронавирус в РК,
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Акбота Кузекбай

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