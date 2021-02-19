Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Официально

Как Nur Otan будет выполнять предвыборные обещания на юге страны

19 Февраля 2021, 12:45
Как Nur Otan будет выполнять предвыборные обещания на юге страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» в течение месяца после выборов подготовила дорожные карты по реализации своих 216 предвыборных программ с конкретными показателями на каждый год. О том, что будет сделано для жителей южных регионов страны, сообщает пресс-служба партии. Об этом передает МИА «Казинформ».

В рамках поручения Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева для обеспечения системного контроля в каждом регионе, городе и районе установлены конкретные целевые индикаторы и сроки, а также определены ответственные исполнители.

Так, в Жамбылской области в ближайшие 5 лет предусмотрено исполнение 986 показателей и 102 мероприятий. В 2021 году предвыборная программа будет исполнена на 19,3%, в 2022 - на 39%, в 2023 – на 58,9%, в 2024 – на 79% и на 100% в 2025 году.

Уже в этом году будет отремонтировано и построено 295 из 1221 км автодорог, 266 из 697 км водоснабжения, обеспечена газификация 20 из 107 населенных пунктов. В 2022 году будут установлены скважины для очистки питьевой воды в 11 селах, а в 2023 еще в 25 населенных пунктах. До конца следующего года планируется построить завод по переработке/сжиганию твердо-бытовых отходов. В течение 5 лет будет создано 84 тысячи рабочих мест.

В Туркестанской области запланировано исполнение 1623 показателей и 7497 мероприятий. В 2021 году региональная предвыборная программа будет реализована на 20,4%, в 2022 – на 40,7%, в 2023 – на 61,3%, в 2024 – на 81% и полностью в 2025 году.

Уже до конца текущего года будет построено более 6,2 тысяч из 21 379 квартир, 13 из 111 медицинских объектов, 85 из 266 школ, 50 из 236 объектов спорта. В целом, запланировано создание 40 тысяч рабочих мест, открытие новых и расширение 152 предприятий, строительство 214 новых туристических объектов и др.

В Кызылординской области в рамках Дорожной карты предусмотрено исполнение 611 показателей и 1776 мероприятий. В 2021 году программа партии будет реализована на 21,7%, в 2022 – на 42,1%, в 2023 – на 61,9%, в 2024 – на 79,5% и на 100% в 2025 году.

В этом году планируется строительство и реконструкция 396 из 1128 км автодорог, 29 из 503 км водоснабжения, 123 из 382 км газоснабжения. В течение 5 лет планируется обеспечить 67 тысяч рабочих мест, строительство 100 новых туристических объектов.

В Алматинской области утверждено 1910 показателей и 6256 мероприятий. В 2021 году предвыборная программа будет исполнена на 20,1%, в 2022 – на 40,4%, в 2023 году – на 61,2%, в 2024 – на 80,6% и на 100% в 2025 году.

Уже в текущем году будет построено 20 из 72 медицинских объектов, 10 из 81 школ, 3 из 8 общежитий для молодежи, 4 из 65 объектов культуры, 2 из 18 объектов спорта. До 2025 года будет создано 134 тысячи рабочих мест, построено и реконструировано 188,7 км автодорог местного значения, 11,9 км сетей теплоснабжения, построены газораспределительные сети в 99 населенных пунктах и др.

Со всеми предвыборными обещаниями можно ознакомиться на сайтах nurotan.kz и nurotan2021.kz.


Нур Отан   Политические партии   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре