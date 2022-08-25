Как новшества предстоящего учебного года изменят жизнь казахстанских школьников

В этом году в процесс обучения казахстанских школьников внесено несколько изменений. Во-первых, учебный год был продлен. Во-вторых, изменены нормы введения и преподавания определенных предметов. О том, как эти новшества изменят жизнь школьников в 2022-2023 учебном году, объяснила президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Мадина Тыныбаева в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

- Мадина Аглановна, какие главные изменения ждут школьников в новом учебном году?

– Одним из главных изменений нового учебного года является увеличение его продолжительности до 36 недель. Кроме этого дети, которые в этом году пойдут в первый класс, будут изучать иностранный язык не с первого класса, как это было раньше, а с третьего.

- Повлияет ли увеличение продолжительности учебного года на образовательный процесс?

- Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 31 мая. В частности, продолжительность учебного года в первых классах составит 35 учебных недель, во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель. Увеличение продолжительности учебного года позволит снизить учебную нагрузку на обучающихся, потому что сократится количество уроков в день. Кроме того, это позволит перейти на пятидневную учебную неделю всем школам, кроме трехсменных школ, больше времени уделить повторению и закреплению учебного материала за счет дополнительных часов 2-х недель, снизить интенсивность изучения «сложных» тем и оптимизировать загруженность классных аудиторий.

- Вы сказали, что первоклассники этого года не будут изучать иностранный язык. С чем это связано?

- В целом, в первых классах с казахским языком обучения изучаются предметы «Әліппе/Ана тілі», с русским языком обучения - «Қазақ тілі» и «Букварь/Обучение грамоте». В 1-х классах с казахским языком обучения учебный предмет «Русский язык» будет изучаться со 2-го класса, а «Иностранный язык» все первоклашки начнут учить с 3-го класса. Основная цель этого нововведения - поэтапное внедрение обучения языкам.

В 1 классе рекомендуется учить только родной язык. Потому что изучение родного языка как первого языка является основой легкого изучения других языков. Русский язык в качестве второго рекомендуется вводить со 2 класса, а изучение английского языка начинается с 3 класса.

Учитывая принадлежность казахского, русского и английского языков к совершенно разным языковым группам, данный подход соответствует возрастным особенностям обучающихся и не вызывает затруднений в восприятии графики этих языков.

- Предмет «художественный труд» был разделен на 2 предмета, что это даст?

- Для первых классов предмет «Художественный труд» был разделен на два отдельных предмета: «Изобразительное искусство» и «Трудовое обучение». По этим предметам разработаны учебные программы, в содержании которых основной акцент сделан на формировании практических навыков обучающихся.

Для методической поддержки учителей по дисциплинам «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство» разработаны методические рекомендации. Во 2-4 классах в этом учебном году продолжится изучение предмета «Художественный труд».

- В прошлом учебном году в школах начали преподавать курс «Глобальные компетенции». Будет ли этот курс преподаваться и в этом году?

- В прошлом году этот курс показал свою эффективность, он помогает ранней профессиональной ориентации школьников, формирует у обучающихся навыки, которые помогут им лучше ориентироваться в современном мире.

С нового учебного года курс «Глобальные компетенции» изучается как обязательный курс для 5-11 классов. Курс включает 5 разделов в 5-9 классах: «Добропорядочность и этика», «Экологическая культура», «Гражданственность и патриотизм», «Безопасность жизнедеятельности», «Медиаграмотность и финансовая грамотность».

Данный предмет могут вести все учителя, прошедшие курс обучения по образовательной программе «Глобальные компетенции» центра повышения квалификации «Өрлеу».

В целом, хочу отметить, что новом учебном году особое внимание будет уделено ранней профориентации, формированию культуры инклюзивной среды и развитию у казахстанских школьников нравственных, общечеловеческих ценностей через обучение и воспитание.

- Спасибо за интервью!