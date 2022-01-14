Как несли службу казахстанские военнослужащие и миротворческие силы ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны РК представили видеоматериалы, в которых говорится о несении службы казахстанских военнослужащих и миротворческих сил ОДКБ во время чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в Минобороны, обеспечивая мероприятия режима чрезвычайного положения, военнослужащие регионального командования «Юг» несли службу днем и ночью. Их главная цель – безопасность мирных граждан.

Также жительница военного городка в городе Семей Гульсара Оспанова рассказала, как их безопасность во время режима чрезвычайного положения обеспечивают военнослужащие.

«Режим ЧП всех нас взволновал. Сколько людей потеряли своих отцов, сыновей. Мой муж является военнослужащим. С момента того времени, как начался режим ЧП, мы не видели его с детьми. Военнослужащие огородили наш городок, контролировали все происходящее, за это мы благодарны им. Желаю крепкого здоровья всем», - поделилась жительница.

«С момента введения режима чрезвычайного положения на наш отдел была возложена дополнительная обязанность, направленная на защиту членов семей военнослужащих вокруг городка Юность. Наши военнослужащие с честью выполняют свой долг», - комментируют военнослужащие в Семее.

Также в Министерстве обороны поделились видеокадрами выполнения задач российскими подразделениями Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Алматы. В зону ответственности военнослужащих входила охрана казахстанского оператора связи и Международного аэропорта.

«Подразделения имеют задачу осуществить охрану и оборону телецентра. Мирное население относится положительно, всячески помогает», - делятся сами военнослужащие миротворческих сил.

«Подразделения АТС-бригады продолжают выполнение задач по охране аэродрома Алматы. Охранение осуществляется методом патрулирования и несения службы на сторожевых и наблюдательных постах. За прошедшие сутки никаких провокационных действий не зафиксировано», - отмечает миротворец на видео.

«В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны. После выполнения задач миротворческими силами ОДКБ о взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации миротворцев с техникой, самолетами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России», - отмечают представители миротворческих сил.

Военнослужащие Казахстана и белорусского контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ осуществляли совместное выполнение задачи на блокпосту в Алматинской области.

«Миротворческий контингент с момента прибытия приступил к выполнению задачи по обороне важных стратегических объектов. Военнослужащие были распределены по постам. На данный момент находимся на блокпосту, который осуществляет контрольно-пропускные функции. В инженерном отношении сегодня он был дооборудован и представляет с собой объект, который позволяет выполнить все задачи перед блокпостом. Служба несется совместно с военнослужащими Республики Беларусь и Республики Казахстан. При этом военнослужащие Республики Беларусь осуществляют прикрытие, а непосредственно, работа с гражданами Казахстана и с транспортными средствами военнослужащие из РК. Проблемных вопрос нет, казахстанская сторона, казахстанская сторона приняла широко и радушно, обеспечила всем необходимым», - говорит один из миротворцев из Беларуси.

Напомним, что в Казахстане завершена миссия коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В Алматы вчера прошел вывод военнослужащих коллективных миротворческих сил. Церемония проводов миротворческих сил началась с минуты молчания в память о погибших в результате массовых беспорядков в ряде регионов страны.

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения.

Также ранее сообщалось , что Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ.

Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Беларуси Александром Лукашенко, Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Касым-Жомарт Токаев проинформировал коллег по ОДКБ о начавшемся сегодня, 13 января, выводе миротворческого контингента из нашей страны и выразил им благодарность за оказанную поддержку в момент террористического нападения на Казахстан.



