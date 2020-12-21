Как неправительственные организации Алматы готовятся к предстоящим выборам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы активно ведется работа по подготовке к предстоящим выборам депутатов маслихата города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Общественный центр по наблюдению за выборами.

Общественный центр по наблюдению за выборами Гражданского альянса города Алматы готовит консультантов, которые 10 января будут содействовать в проведении выборов согласно всем нормам законности.

Главная задача консультантов - это организация и содействие работе наблюдателей в день голосования. Для этого на базе центра проводятся встречи с районными координаторами. П о итогам встречи координатор Ауэзовского района ОФ «Гражданский альянс Казахстана» Сауле Досимбекова рассказала о том, как будет выстроена работа.

«В Ауэзовском районе - 100 избирательных участков. Для координации их работы определены 15 бригадиров координаторов, которые, в свою очередь, координируют работу консультантов. Состоялось рабочее совещание по организационным моментам, по работе с наблюдателями. Поднимались такие вопросы как обучение в школе наблюдателей, где проходят двухчасовые семинары по избирательному праву, нестандартным ситуациям. Обязательное условие для консультантов - пройти данные курсы. Также были подготовлены памятки для наблюдателей», - разъяснила она.

В обязанности координаторов входит проверка готовности консультантов, итоги их квалификационной подготовки по итогам обучения в школе наблюдателей. Координаторы также призваны решать вопросы в случае возникновения нестандартных ситуаций в день голосования.

В школе наблюдателей Территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр города Алматы» проведены очередные занятия в рамках программы «Мое избирательное право».

В ходе обучения специалисты Центра примирения «Татуласу орталығы» разъяснили правила поведения во время выборов в рамках законодательства РК. Были затронуты вопросы этики, а также взаимодействия со средствами массовой информации.

«Для нас очень важно, чтобы свобода волеизъявления любого человека исходила, прежде всего, из его убеждений, а не из каких то экономических, административных стимулов, влияния вне правового поля. Краткосрочная миссия наших наблюдателей состоит в том, чтобы все процедуры, предусмотренные законодательством о выборах, соблюдались», - отметил председатель штаба наблюдателей от Территориального объединения профсоюзов Серикжан Байгутдинов.

Наблюдатели будут фиксировать все допущенные во время выборов нарушения.

«Во время выборов наши наблюдатели будут действовать строго в рамках законодательства. Они, в частности, смогут присутствовать на заседании избирательной комиссии, получать информацию о количестве избирателей (на участке и вне помещения), сопровождать переносные избирательные урны, наблюдать за ходом голосования, подсчетом голосов и оформлением результатов с возможностью четкого обозрения всех перечисленных процедур. В числе их обязанностей - присутствовать при проведении голосования избирателей вне помещения для голосования в случае невозможности их прибытия на участок», - поделился председатель штаба наблюдателей от профсоюзов.

В то же время, как отметил Серикжан Байгутдинов, наблюдатели не должны выражать свое отношение к определенному кандидату или партии, вмешиваться любым образом в избирательный процесс и работу избирательной комиссии.