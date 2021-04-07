Как нельзя использовать мобильные переводы, рассказали в Минфине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о существенном увеличении безналичных транзакций в последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За счет развития банковских продуктов практически большая часть наличного оборота перешла в безналичную среду. По данным Национального Банка Республики Казахстан за период 2019-2020 годы количество безналичных транзакций выросло более чем в 2,4 раза и достигло 35,3 трлн тенге, наблюдается стремительное уменьшение объема обналичивания средств с использованием платежных карт с 89,6% в 2015 году до 32,6% по итогам 2020 года. С введением мгновенных переводов банковский сектор улучшил и расширил доступ лиц к мобильным финансовым операциям», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем, по его словам, мгновенные переводы, предназначенные исключительно для транзакций между физическими лицами, начали повсеместно использоваться в предпринимательской деятельности.

«Тогда как, согласно условиям Договора Банка (Договор присоединения к обслуживанию платежной карты и текущего счета АО Kaspi Bank размещен на сайте kaspi.kz) клиент обязуется не использовать Счет и Карту в целях осуществления предпринимательской деятельности. Тем самым, данный банковский сервис используется как инструмент, позволяющий сокрыть реальные обороты и способствует развитию теневых оборотов», - отметил министр.

Он подчеркнул, что со стороны государства созданы все условия – в частности, для комфортного развития бизнеса, около 1,2 млн субъектов микро- и малого бизнеса освобождены от уплаты налогов с дохода на три года и действует трехлетний мораторий на проверки.

«При этом в период действия моратория со стороны бизнеса ожидалось добросовестное исполнение всех действующих законодательных норм. Используя данный вид платежа, со стороны недобросовестных предпринимателей не выдаются кассовые чеки (за 2020 год поступило свыше 17 тысяч жалоб), не отражаются обороты в налоговых отчетностях, переводы поступают в адрес третьих лиц, которые на момент реализации товаров или оказания услуг не имеют к нему отношения или не зарегистрированы в качестве субъектов бизнеса, в итоге нарушаются нормы Налогового кодекса РК, Закона РК «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса РК», - заключил Е. Жамаубаев.