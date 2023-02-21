Как негативные установки изменили бы судьбу Стива Джобса и Илона Маска – эксперимент с нейросетью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Эйнштейн спился, Стив Джобс в тюрьме, Илон Маск собирает мусор в Астане. Активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» вместе с психологом Зариной Кенжекар поэкспериментировали с нейросетью и наглядно показали, как негативные установки изменили бы судьбу известных личностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» представили серию картин, сгенерированных нейросетью Midjourney. В основе каждой картины лежит одна из негативных установок. Они относятся к «родительским запретам», которые воспринимаются в детстве и бессознательно влияют на жизнь человека в зрелом возрасте. Так, например, ежедневная фраза «Үндеме!» («Не издавай и звука!») соотносится с запретом «Не думай!», «Болмайтын әңгіме айтпа!» («Не говори ерунды!») – это запрет «Не будь лидером!» и т.д.

«Что многие из нас слышали, только родившись? «Отойди, я сама сделаю!», «Не трогай, сломаешь!», «Сначала надо спросить!», «Дай, я помогу» … Ясно, что из самых лучших побуждений нас приучают не рисковать, ограждают от ошибок, отучают от самостоятельности и просят на все просить разрешения. Нас буквально учат оглядываться в поисках того, кто знает лучше, кто поможет, кто сделает и кто даст «добро». Вырастая, такие люди постоянно оглядываются в поисках того, кто им поможет - найти работу, переучит на современную специальность, выдаст стипендию. Например, если бы Илон Маск получил в детстве установку «не гони», сейчас он, забыв о своих мечтах и планах, собирал бы мусор на улицах Астаны, а Альберт Эйнштейн, принявший от родителей установку «сиди тихо», так и остался бы непонятым окружением и спился в одиночестве», - считают активисты движения.

По словам психолога Зарины Кенжекар, человек, получивший в детстве директиву «не достигай успеха», трудолюбив и старателен, но по жизни его преследует злой рок. В самый последний момент дело, в которое вложено много сил, «лопается» по независящим от него причинам.

«Получившему директиву «не расти», кажется, что он никогда не вырастет. Часто такой человек вообще не может создать семью, а влюбившись, чувствует себя виноватым перед матерью. Он навсегда остается ребенком своих родителей и не может стать родителем для своих детей. Носитель директива «не делай» постоянно откладывает дела и часто попадает в цейтнот. Он всего лишь послушно следует родительскому требованию: «не делай сам, подожди меня». Вот только детское послушание бесполезно во взрослой жизни», - пояснила психолог

Активист молодежного движения «Жаңа Адамдар» Алпамыс Абилов считает, что мы не должны следовать негативным установкам.

«Мы в Казахстане можем и дальше жить, оглядываясь на мнение окружающих и стыдясь каждого нашего поступка. Мы можем и дальше осуждать чужие начинания и идеи. Мы можем и дальше сомневаясь в себе, оглядываясь на чужие успехи. Мы можем продолжать оставаться безответственными и пытаться «договориться» вместо добросовестной работы. А можем взять и поменяться. Как нация и страна избавиться от того, что нас тяготит и тормозит. Начать с самих себя. Ведь изменив себя, мы поменяем жизнь вокруг нас. Это и будет тот самый Новый Казахстан!» - добавил активист Алпамыс Абилов.

Фото: instagram.com/zhana.adamdar