9 Июня 2022 03:33

Как не заразиться оспой обезьян

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В последнее время опасения вызывает распространяющаяся по всему миру оспа обезьян. И несмотря на то, что в Казахстане пока не зафиксировано ни одного случая заболевания, медики уже сегодня думают о возможных путях преодоления болезни. Самый простой – вакцинация. По примерным подсчетам, при возобновлении проведения профилактических прививок против натуральной оспы в Акмолинской области подлежит вакцинации около 435 тыс. человек. Об этом на прошедшем брифинге сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оспа обезьян - инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. На 6 июня в мире зарегистрировано 1019 случаев оспы обезьян, отмечается рост в 0,7 раз. На сегодняшний день специфическая профилактика против оспы обезьян отсутствует, данное инфекционное заболевание схожее с натуральной оспой, ранее против которой проводились профилактические прививки, что и помогло ликвидировать особо опасное заболевание», - проинформировала А. Мусина.

По словам спикера, победа над натуральной оспой была достигнута благодаря повсеместному применению прививок против нее во всех странах мира. Вакцинация против оспы проводилась до 1980 года. С 1977 года не было зарегистрировано ни одного случая болезни, поэтому в 1980 году ВОЗ объявила об исчезновении натуральной оспы, и было принято решение о всеобщем прекращении прививок от этой болезни.

«По примерным подсчетам, при возобновлении проведения профилактических прививок против натуральной оспы в Акмолинской области подлежит вакцинации около 435 тыс. человек», - пояснила А. Мусина.

Главный госсанврач также напомнила акмолинцам меры профилактики против опасного заболевания. Самая главная из них - воздержаться от посещения стран Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан), где зарегистрированы вспышки оспы обезьян. В случае выезда в зарубежные страны исключить контакты с дикими животными и избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, употреблять в пищу только тщательно термически обработанное мясо.

«На сегодня ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения», - добавила А. Мусина.