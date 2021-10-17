Как не заразиться описторхозом, рассказали санврачи из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году зарегистрировали 15 случаев заражения описторхозом. В прошлом году таких случаев было 18, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, описторхоз вызывает гельминт, который называют кошачьим или сибирским сосальщиком. Длина его около 1 см. Человек заражается при употреблении в пищу слабо провяленной, малосольной, подвергнутой недостаточной термической обработке или сырой рыбы. В кишечнике личинки освобождаются от оболочек, проникают в печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Через месяц паразиты достигают половой зрелости и выделяют яйца. Паразит живет в организме человека до 20-25 лет.

«На ранней стадии описторхоз протекает как аллергия, возможен застой желчи в связи с закупоркой сосудов паразитами, вторичное инфицирование. Яйца этого гельминта вместе с желчью выделяются в кишечник и затем с испражнениями попадают во внешнюю среду, однако их развитие возможно только в водоемах. Личинки лучше обнаруживаются в свежей рыбе, когда сохраняется их подвижность. По окончании лечения яйца описторхов выделяются в течение длительного времени, поэтому контрольный анализ для оценки эффективности проводят через 4-5 месяцев, двукратно с двухнедельным перерывом», - рассказала руководитель отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями Меруерт Атамбаева.

В целях профилактики не рекомендуется употреблять малосольную, свежепровяленную и особенно строганину семейства карповых. Рыбу следует жарить и варить в течение не менее 20-25 минут, выпекать пироги - 45-100 минут, коптить - 2,5–6 часов при температуре 70-80°С, замораживать при температуре минус 30-40°С в течение 2-5 часов. Остальные способы приготовления рыбы не гарантируют безопасности.

«Лечение описторхоза обязательно должно проводиться под наблюдением врача. Аккуратное выполнение всех назначений врача обычно приводит к ликвидации паразитов и выздоровлению», - добавила М.Атамбаева.

Как не заразиться описторхозом, рассказали санврачи из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году зарегистрировали 15 случаев заражения описторхозом. В прошлом году таких случаев было 18, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, описторхоз вызывает гельминт, который называют кошачьим или сибирским сосальщиком. Длина его около 1 см. Человек заражается при употреблении в пищу слабо провяленной, малосольной, подвергнутой недостаточной термической обработке или сырой рыбы. В кишечнике личинки освобождаются от оболочек, проникают в печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Через месяц паразиты достигают половой зрелости и выделяют яйца. Паразит живет в организме человека до 20-25 лет.

«На ранней стадии описторхоз протекает как аллергия, возможен застой желчи в связи с закупоркой сосудов паразитами, вторичное инфицирование. Яйца этого гельминта вместе с желчью выделяются в кишечник и затем с испражнениями попадают во внешнюю среду, однако их развитие возможно только в водоемах. Личинки лучше обнаруживаются в свежей рыбе, когда сохраняется их подвижность. По окончании лечения яйца описторхов выделяются в течение длительного времени, поэтому контрольный анализ для оценки эффективности проводят через 4-5 месяцев, двукратно с двухнедельным перерывом», - рассказала руководитель отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями Меруерт Атамбаева.

В целях профилактики не рекомендуется употреблять малосольную, свежепровяленную и особенно строганину семейства карповых. Рыбу следует жарить и варить в течение не менее 20-25 минут, выпекать пироги - 45-100 минут, коптить - 2,5–6 часов при температуре 70-80°С, замораживать при температуре минус 30-40°С в течение 2-5 часов. Остальные способы приготовления рыбы не гарантируют безопасности.

«Лечение описторхоза обязательно должно проводиться под наблюдением врача. Аккуратное выполнение всех назначений врача обычно приводит к ликвидации паразитов и выздоровлению», - добавила М.Атамбаева.