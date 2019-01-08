Как не заболеть в период ОРВИ и гриппа - санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте охраны общественного здоровья Северо-Казахстанской области рассказали о профилактике ОРВИ и гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Санврачи настаивают, что основной мерой в предупреждении заболевания гриппом является вакцинация - так называемая специфическая профилактика - перед началом эпидемии гриппа.



По словам руководителя отдела департамента Фариды Мухамеджановой, на приобретение противогриппозной вакцины «Гриппол плюс» в 2018 году из областного бюджета выделили более 51 млн тенге. В октябре прошлого года бесплатно привили 60 тысяч североказахстанцев из группы риска - около 11% населения области.



«Сейчас, в связи с завершением массовой вакцинации против гриппа, в первую очередь, необходимо соблюдать меры неспецифической профилактики. В том числе применять иммунокоррегирующие препараты, противовирусные мази, например, оксолиновую, поливитамины. Нужно часто и регулярно мыть руки с мылом, а лучше с антисептиком, особенно во время болезни или ухода за больным. Полезно заниматься оздоровительными процедурами. Это бег, ходьба на дальние расстояния, ежедневная зарядка, дыхательная гимнастика, плавание, посещение бани и сауны», - отметила Ф.Мухамеджанова.



Желательно в эпидсезон употреблять здоровую пищу, богатую витаминами и белками, повышающую иммунитет: лук, чеснок, смородина, квашеная капуста, цитрусовые, киви, обильное питье отваров из трав, шиповника и других продуктов с высоким содержанием витамина С.



Контакт с больными людьми по возможности ограничить. При нахождении больного дома необходимо обеспечить его изоляцию, использовать маски, как больному, так и здоровым. Регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку с протиранием всех поверхностей.



Ф.Мухамеджанова добавила, что при появлении первых признаков респираторных заболеваний не стоит заниматься самолечением, важно незамедлительно обратиться к врачу.



В Северо-Казахстанской области за неделю зарегистрировали более 500 заболевших ОРВИ. Зафиксирован вирус гриппа. Эпидситуацию в регионе санврачи оценивают как стабильную.