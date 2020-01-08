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Как не заболеть казахстанцам пневмонией – советы специалиста
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Китае наблюдается вспышка пневмонии неустановленной этиологии. Что такое пневмония и о мерах профилактики рассказала специалист Национального центра общественного здравоохранения Нурбала Бахтияркызы, передает МИА «Казинформ».
«Пневмония – это воспаление легочных тканей, которое в основном поражает альвеолы. Одной из главных причин пневмонии является пневмококковая инфекция, а ее возбудителем – пневмококк. Типичное начало болезни сопровождается повышением температуры тела, болью в грудине, кашлем с обильным отделением мокроты. Основным методом диагностики является флюорография – рентгенография лёгких, на которых присутствуют затемнения, и посев мокроты», - проинформировала специалист Департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения (ДПИЗ НЦОЗ МЗ РК) Нурбала Бахтияркызы.
По словам Нурбалы Бахтияркызы для профилактики пневмонии необходимо:
- регулярно проветривать помещение, жилье содержать в чистоте;
- соблюдать двигательный режим: умеренные физические нагрузки в сочетании с прогулками на свежем воздухе снижают вероятность заболевания;
- проводить общеукрепляющие мероприятия: профилактический массаж, закаливание, водные процедуры;
- вести правильный образ жизни: отказаться от вредных привычек, чередовать полноценный отдых с умеренными физическими нагрузками;
- избегать переохлаждения;
- своевременно проходить курс терапии хронических болезней органов дыхания.
Специалист сообщила, что по данным ВОЗ, последние 20 лет происходит накопление фактических данных об эффективности мер профилактики и борьбы с пневмонией. Было продемонстрировано, что следующие меры приносят успех в деле сокращения смертности от пневмонии:
- вакцинация, в том числе использование вакцин против инфицирования Steptococcuspneumoniae и Haemophilusinfluenzae типа b;
- исключительно грудное вскармливание впервые шесть месяцев жизни;
- улучшение питания и профилактика низкой массы тела при рождении;
- борьба с загрязнением воздуха в помещениях и обеспечение здоровой среды;
- профилактика и ведение ВИЧ-инфекции.
При этом Нурбала Бахтияркызы отметила, что пневмония – заболевание, которое является главной причиной детской смертности во всем мире. Большинство случаев смерти детей в возрасте до пяти лет было бы предотвращено, если бы эффективные меры применялись в широких масштабах и охватывали наиболее уязвимые группы населения.
«В Казахстане существует уникальный календарь вакцинации, в нем находятся все самые известные вакцины против распространенных заболеваний, и в том числе самая передовая – 13-валентная вакцина против пневмококковой инфекции, которая покрывает 13 наиболее патогенных серотипов, то есть видов пневмококка. Каждая страна имеет свой утвержденный календарь профилактических прививок. И чем выше уровень жизни страны, тем шире перечень инфекционных заболеваний, против которых проводятся прививки», - отметила она.
Специалист подчеркнула, что Национальный календарь профилактических прививок Республики Казахстан соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, аналогичен графикам иммунизации большинства развитых стран, в том числе и западных стран (Австрии, Израиля, Бельгии, Великобритании, Германии, Турции, Японии).
«Укрепление иммунитета, вакцинация, своевременное обращение к врачу при первых признаках ОРВИ, а также консультирование с лечащим врачом по поводу дополнительных мер защиты организма. Не стоит забывать, что только на 10% здоровье граждан зависит от системы здравоохранения и на целых 50% – от образа жизни и заботы самих людей о своем здоровье. Поэтому берегите себя и не забывайте о том, что профилактика – это лучший метод борьбы с любой болезнью, включая пневмонию. Будьте здоровы!», - резюмировала Нурбала Бахтияркызы.Как сообщалось ранее, органы здравоохранения в Китае изучают около 30 случаев пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
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