Как не стать жертвой мошенников в сфере туризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лето – сезон отпусков и время бронировать горящие путевки. Туроператоры готовят выгодные предложения. Однако наряду с ними активизируются и мошенники. О том, как не стать их жертвой, специалисты рассказали на вебинаре «Туризм без риска», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела маркетинга Kompra Лариса Польшикова сообщила, что за 2018-2019 гг. казахстанцы потеряли более 153 млн тенге. Если говорить об интернет-мошенничествах, то на них за 2022 год пришлось 46,3% всех правонарушений.

«Стоит отметить, что часто встречаются случаи, когда фирмы в принципе не существует. Некоторые вовсе ведут деятельность от лица популярной турфирмы. То есть, они копируют их сайты. Также бывают случаи, когда куплены лишь билеты туда, а на месте – ничего не оплачено, и нет билета обратно», - сказала Лариса Польшикова.

Она также рассказала, что при выборе туристической фирмы есть вещи, на которые стоит обратить свое внимание. К примеру, на ее странице в соцсети часто бывают закрыты комментарии, очень малое количество лайков и подписчиков, не отвечают на звонки, долго отвечают в переписке. Помимо этого, они производят предоплату переводом, а на карте невозможно найти их юридические адреса. Эти признаки являются красными флагами при выборе фирмы. Самое важное – нужно обязательно проверить то, есть ли они в реестре юрлиц.

В ходе вебинара председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор» - администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма Инна Рей отметила основные проблемы турагентского рынка в Казахстане.

«Как и в ряде других стран, в Казахстане есть основные проблемы, которые стоит отметить: осуществление деятельности без участия в Государственном реестре турагентов; отсутствие договоров с туроператором, от имени которых ведут продажи; недобросовестная конкуренция и демпинг цен в туристической сфере; работа напрямую с зарубежными агентами, нарушая законы как своей страны, так и других стран; использование заведомо мошеннических схем деятельности в онлайн и офлайн», - сказала Инна Рей.

По словам спикера, в туристической среде можно встретить лжекруизы и финансовые пирамиды, которые предлагают получить большой доход или большую скидку на путевки благодаря привлечению других участников, которые должны будут внести первоначальный взнос.

«Чтобы не попасть в сети пирамидостроителей, нужно знать основные признаки финасовых пирамид. В первую очередь – это отсутствие лицензии финансового регулятора. Второй момент – внесение обязательного вступительного взноса. Также вам предложат бонусы за каждого привлеченного нового участника и выплата вознаграждения из денег», - добавила спикер.

Председатель корпоративного фонда также напомнила, что каждый туркод можно проверить на сайте fondkamkor.kz.

«На главной странице сайта совместно с вашим турагентом проверьте туркод. Система покажет – внесены ли вы в реестр туров или нет. Внесение в реестр вашего туркода будет означать, что вам гарантирован возврат в Казахстан при возникновении трудностей у туроператора. Туркод может выдаваться минимум 1-3 суток до вылета, но при 100% оплате вы можете запросить туркод заранее», - пояснила она.

Напомним, согласно законадательству, есть пакет документов, которые необходимо запрашивать перед вылетом на отдых, а именно договор в одном экземпляре на казахском и русском языках, туристский ваучер, туристский код, страховой сертификат, за 3 дня до начала путешествия в письменной форме сведения об особенностях путешествий в регион вылета, а также информацию о местонахождении, почтовом адресе и контактах загранучреждений РК, иных государственных ведомств, в которые турист может обратиться.