Как не стать жертвой мошенников в Интернете

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области все чаще регистрируются факты интернет-мошенничества, при котором граждане доверяя незнакомым лицам, лишаются крупных сумм денег со своих банков счетов, получают нежданные онлайн кредиты, лично переводят на счет незнакомцев деньги. О том, как не стать жертвой мошенников в Сети, рассказал оперуполномоченный управлении криминальной полиции департамента полиции Актюбинской области Аян Курмангазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актобе на сотовый телефон 34-летнего мужчины позвонил неизвестный. Представившись сотрудником службы безопасности одного из банков, обманным путем, под предлогом, что на его имя мошенники оформили кредиты , он завладел анкетными данными и оформил на потерпевшего онлайн кредиты в трех банках на общую сумму более 5 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 ч.3 УК РК «Мошенничество». Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого лица», - сказал А. Курмангазин.

Полицейский напомнил, что нельзя передавать незнакомым лицам свои анкетные данные, номера и коды банковских карт.

«Если Вам позвонили и представились сотрудником банка и просят предоставить номера и коды карт, необходимо прервать разговор и связаться с банком по официальному телефонному номеру или позвонить на телефон «горячей линии», - посоветовал А. Курмангазин.

Если вы получили электронное сообщение о том, что вы выиграли автомобиль и вас просят перевести деньги для получения приза, никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам на их электронные счета. Помните, что вероятность выиграть приз, не принимая участия в розыгрыше, стремится к нулю, а вероятность возврата денег, перечисленных на анонимный электронный кошелек злоумышленников, и того меньше.

Вы решили купить в интернет-магазине новый мобильный телефон, ноутбук или фотоаппарат по очень привлекательной цене, но магазин просит перечислить предоплату?

«Также нельзя перечислять деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов. Помните о том, что интернет-магазин не может принимать оплату за покупку в такой форме. Если вас просят оплатить товар с использованием терминалов экспресс-оплаты или перевести деньги на электронный кошелек, вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками крайне высока», - сказал полицейский.

Вы получили смс-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована?

Никогда не отправляйте никаких денежных средств по координатам, указанным в сообщении, не перезванивайте на номер, с которого оно пришло, и не отправляйте ответных смс. Самым правильным решением в данной ситуации будет позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий вашу карту. Телефон банка вы найдете на обороте вашей карты.

На электронной доске объявлений или в социальной сети вы нашли товар, который так долго искали, и стоит он намного дешевле, чем в других местах?

«Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки, не убедившись в благонадежности контрагента. Внимательно посмотрите его рейтинг на доске объявлений, почитайте отзывы других покупателей, поищите информацию о нем в сети Интернет. Подумайте над тем, почему товар продается так дешево, узнайте, какие гарантии может предоставить продавец», - отметил А.Курмангазин.

Если вы хотите приобрести авиабилеты через Интернет, то не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных сайтов по продаже билетов. Закажите билеты через сайт авиакомпании или агентства, положительно зарекомендовавшего себя на рынке. Не переводите деньги за билеты на электронные кошельки или зарубежные счета. При возникновении подозрений обратитесь в представительство авиакомпании.

При получении смс или ММС сообщения со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или программы, не переходите по ссылке, указанной в сообщении.

«Помните, что перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека, убедитесь в том, что именно он является отправителем», - отметил А. Курмангазин.

Также в соцсетях нельзя размещать в открытом доступе и не передавать информацию личного характера. Общение в Сети в значительной мере обезличено, и за фотографией профиля может скрываться кто угодно. Полицейские напоминают, что видео и аудиотрансляции, равно как и логины вашей сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных целях. Поскольку бизнес мошенников основан именно на доверчивости людей, стоит пересмотреть свои оптимистичные взгляды на окружающий мир. Помните, что на данный момент в интернете орудует огромное количество мошенников.