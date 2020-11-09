Как не стать жертвой мошенников, рассказали актюбинские полицейские

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев текущего периода в производстве департамента полиции Актюбинской области находилось 333 уголовных дела по факту мошенничеств с использованием сети интернет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В последние годы широкую популярность получили SMS-рассылки или электронные письма с сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных призов. Для получения «выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После получения денег они перестают выходить на связь либо просят перевести дополнительные суммы на оформление выигрыша.

«Оградить себя от подобного рода преступлений предельно просто. Прежде всего необходимо быть благоразумным. Задумайтесь над тем, принимали ли вы участие в розыгрыше призов? Знакома ли вам организация, направившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам акции известны ваши контактные данные? Если вы не можете ответить хотя бы на один из этих вопросов, рекомендуем вам проигнорировать поступившее сообщение», - советуют полицейские.

За 9 месяцев текущего периода в производстве департамента полиции Актюбинской области находилось 333 уголовных дела по факту мошенничеств с использованием сети интернет, возбужденных по пункту 4 части 2 статьи «Мошенничество». Из них 73 уголовных дел окончены производством, из которых 32 дела тяжкой категории, 41 средней тяжести.

Например, 16 сентября в полицию обратился 30-летний житель Актобе с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что в июне 2020 года он стал жертвой мошенника, который обещал трудоустроить его в строительную компанию города. Потерпевший передал подозреваемому, 25-летнему жителю Актобе, 50 тысяч тенге. Как оказалось, подозреваемый был ранее судим за мошенничество, он был задержан. Начато досудебное расследование.

«Если вы решили испытать счастье и выйти на связь с организаторами розыгрыша, постарайтесь получить от них максимально возможную информацию об акции, условиях участия в ней и правилах ее проведения. Помните, что упоминание вашего имени на сайте не является подтверждением добропорядочности организаторов акции и гарантией вашего выигрыша», - сказал начальник департамента полиции региона Атыгай Арыстанов.

На подобную уловку попалась жительница Алгинского района. 11 октября в дежурную часть Алгинского РОП обратилась жительница поселка Березовка. Как выяснилось, неизвестное лицо, посредством интернета войдя в доверие, под предлогом, что женщина выиграла 90 тыс. тенге, но нужно заплатить проценты для получения денег, обманным путем завладело 13 тысячами тенге. Деньги потерпевшая перечислила на банковскую карту, номер карты не запомнила.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи «Мошенничество» УК РК и проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого лица.

По словам А. Арыстанова, «цель подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий срок. Создать сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре после прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под другим названием».

«ДП области призывает актюбинцев быть бдительными и не попадаться на уловки интернет- и иных мошенников. В целях сохранности личного имущества и денег необходимо всегда перепроверять данные, не оплачивать услуги или товары, которые еще не оказаны и не получены.

Не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет позаботиться о сохранности той личной информации, которой вы не хотите делиться с общественностью», - отметили в полиции.