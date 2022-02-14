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Как не стать жертвой кибермошенников

14 Февраля 2022 13:36
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Как не стать жертвой кибермошенников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК дали ряд рекомендаций, как не стать жертвой мошенников в Интернете. Их озвучил исполняющий обязанности начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Во-первых, никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и так далее.

Также не стоит доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, другим источникам. Без проверки не производить предоплату, пробовать договориться об оплате после получения товара.

Казахстанцев призывают не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода.

«Для установки приложений пользуйтесь только официальными источниками: App store, Play market и так далее. Не переходите по ссылкам, которые вам направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой», - сказал Р. Дюсетаев во время брифинга.

В МВД советуют регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками. Чаще проверять движение денег на своих счетах.

«Такие меры помогут вам избежать мошенничеств и сохранить свои деньги», - заключил Р. Дюсетаев.

Ранее он перечислил распространенные виды мошенничества в Интернете.


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#Борьба с преступностью   #Безопасность   #МВД РК   #Мошенничество  
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Автор:

Анеля Касымова

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