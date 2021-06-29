АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские полицейские рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Проведенный анализ за пять лет показал следующее: в 2016 году в городе было зарегистрировано 56 интернет-мошенничеств, 2017 году – 90, 2018 году – 142, 2019 году – 666, в 2020 году – 1 677, только за пять месяцев текущего года зарегистрировано 1 589. В ДП и территориальных подразделениях созданы специальные группы по раскрытию данного вида афер, которыми задержаны 67 интернет-мошенников. Вместе с тем, на постоянной основе проводится мониторинг сети интернет, списки выявленных мошеннических сайтов и ссылок еженедельно направляются для дальнейшего блокирования в МВД. С начала года по нашей инициативе заблокировано 147 сайтов и мошеннических аккаунтов в социальных сетях и платформах для подачи объявлений», – проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Спикер в то же время отметил, что раскрытие и расследование интернет-мошенничеств представляет определенную сложность, так как носит трансграничный характер, потерпевший находится в одном регионе, преступник в другом. Используются разные банковские счета, пластиковые карты, абонентские номера зачастую оформлены на третьих лиц, обналичивание денежных средств осуществляется через подставных лиц.

«Наиболее пораженными платформами являются: Olx.kz, Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz, социальные сети Instagram и Vkontakte. Основные виды интернет-мошенничеств: оформление онлайн-кредитов, заказ различных ТНП через сайты; хищение денег со счетов, где преступники представляются сотрудниками служб безопасности банков, под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, игры, инвестиции, и т.д. Советуем воздерживаться от сомнительных проектов и предложений. Проявлять бдительность и осторожность. Эти факторы станут гарантом безопасности вашего имущества», – резюмировал Куатбек Науатов.