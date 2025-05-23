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    21:14, 22 Май 2025 | GMT +5

    Как не стать жертвой AI-мошенников

    В Казахстане участились случаях обмана граждан с использованием искусственного интеллекта. Пресс-служба Нацбанка разъяснила, как не стать жертвой AI-мошенников, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Freepik

    Как это происходит?

    Злоумышленники создают фальшивые видео, аудио или сообщений с имитацией известного человека, друга и члена семьи

    Как защитить себя?

    1. Если вам поступает запрос от «друга» или «коллеги», сначала позвоните им для проверки.

    2. Используйте двухфакторную аутентификацию.

    Базовые правила кибербезопасности:

    — Не доверяйте подозрительным сообщениям и ссылкам.

    — Никогда не сообщайте личные данные в мессенджерах и соцсетях.

    — Регулярно обновляйте приложения и системы на своих устройствах.

    Важно знать:

    Национальный банк:

    — не обслуживает счета физических лиц;

    — не страхует денежные средства;

    — не проводит расчёты с населением.

    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Криминал
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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