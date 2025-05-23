Как не стать жертвой AI-мошенников

Как это происходит?

Злоумышленники создают фальшивые видео, аудио или сообщений с имитацией известного человека, друга и члена семьи

Как защитить себя?

1. Если вам поступает запрос от «друга» или «коллеги», сначала позвоните им для проверки.

2. Используйте двухфакторную аутентификацию.

Базовые правила кибербезопасности:

— Не доверяйте подозрительным сообщениям и ссылкам.

— Никогда не сообщайте личные данные в мессенджерах и соцсетях.

— Регулярно обновляйте приложения и системы на своих устройствах.

Важно знать:

Национальный банк:

— не обслуживает счета физических лиц;

— не страхует денежные средства;

— не проводит расчёты с населением.