Как не стать жертвой AI-мошенников
В Казахстане участились случаях обмана граждан с использованием искусственного интеллекта. Пресс-служба Нацбанка разъяснила, как не стать жертвой AI-мошенников, передает агентство Kazinform.
Как это происходит?
Злоумышленники создают фальшивые видео, аудио или сообщений с имитацией известного человека, друга и члена семьи
Как защитить себя?
1. Если вам поступает запрос от «друга» или «коллеги», сначала позвоните им для проверки.
2. Используйте двухфакторную аутентификацию.
Базовые правила кибербезопасности:
— Не доверяйте подозрительным сообщениям и ссылкам.
— Никогда не сообщайте личные данные в мессенджерах и соцсетях.
— Регулярно обновляйте приложения и системы на своих устройствах.
Важно знать:
Национальный банк:
— не обслуживает счета физических лиц;
— не страхует денежные средства;
— не проводит расчёты с населением.