РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:22, 29 Март 2021 | GMT +6

    Как не стать жертвами автомобильных воров

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинские полицейские предупреждают автовладельцев о соблюдении безопасности личного автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как отметили в департаменте полиции Актюбинской области, чаще всего кражи с автомашин совершаются на неохраняемых территориях и стихийных дворовых стоянках города. Многие владельцы оставляют автотранспорт с открытыми окнами или незапертыми дверями. Владельцы автомашин в своем большинстве проявляют беспечность и сами провоцируют преступников. Для сохранения автомобиля и имущества в нем в сохранности, полицейские рекомендует соблюдать некоторые меры предосторожности:

    – Не оставлять на видном месте в салоне автомобиля, даже на несколько минут, в частности на сиденьях личные вещи (сумки, ноутбуки, сотовые телефоны и другие ценные вещи и документы);

    – Если вы паркуете свой автомобиль на стоянке, либо на улице, убирайте с лобового стекла и передней панели антирадары, видеорегистраторы, GPS-навигаторы, съемные панельки от автомагнитол. Все это может спровоцировать преступников;

    – Исключите стоянку вашего автотранспорта во дворах домов, на неосвещенных участках улиц, не оставляйте автомобиль без присмотра;

    – Выходя из машины, даже на короткое время, включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны.


    Теги:
    Транспорт Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!