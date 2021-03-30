Как не стать жертвами автомобильных воров

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Актюбинские полицейские предупреждают автовладельцев о соблюдении безопасности личного автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в департаменте полиции Актюбинской области, чаще всего кражи с автомашин совершаются на неохраняемых территориях и стихийных дворовых стоянках города. Многие владельцы оставляют автотранспорт с открытыми окнами или незапертыми дверями. Владельцы автомашин в своем большинстве проявляют беспечность и сами провоцируют преступников. Для сохранения автомобиля и имущества в нем в сохранности, полицейские рекомендует соблюдать некоторые меры предосторожности:

– Не оставлять на видном месте в салоне автомобиля, даже на несколько минут, в частности на сиденьях личные вещи (сумки, ноутбуки, сотовые телефоны и другие ценные вещи и документы);

– Если вы паркуете свой автомобиль на стоянке, либо на улице, убирайте с лобового стекла и передней панели антирадары, видеорегистраторы, GPS-навигаторы, съемные панельки от автомагнитол. Все это может спровоцировать преступников;

– Исключите стоянку вашего автотранспорта во дворах домов, на неосвещенных участках улиц, не оставляйте автомобиль без присмотра;

– Выходя из машины, даже на короткое время, включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны.