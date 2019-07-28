Как не привезти из отпуска гепатит – ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Во Всемирный день борьбы с гепатитом эксперты Европейского бюро ВОЗ напоминают о повышенной вероятности заразиться им в период летних отпусков, особенно если вы отдыхаете за рубежом. Они объясняют, как защитить себя от этой инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Новости ООН.

Наименее опасный из трех видов гепатита – это гепатит А и защититься от него можно с помощью соблюдения простых правил гигиены. В новом месте, во-первых, убедитесь, что вода пригодна для питья. Если же нет, то пользуйтесь кипяченой или бутилированной водой – не только для питья, но и для чистки зубов. Не забывайте, что и лед в вашем напитке может быть сделан из зараженной воды. Оказывается, вирус гепатита А может попасть на руки, а потом и в организм, когда, например, вы трогаете фрукты и овощи на рынке, поэтому специалисты рекомендуют очищать их от кожуры и мыть. Не ешьте сырые или непрожаренные рыбу и мясо, чаще мойте руки с мылом.

Гепатит В передается при контакте с кровью или другими жидкостями организма инфицированного человека. Не подозревая об опасности, вы можете заразиться, делая маникюр, педикюр, пирсинг или татуировку – там, где не соблюдаются санитарно-гигиенические стандарты.

Гепатиты В и С называют «тихими» заболеваниями, потому что во многих случаях они не сопровождаются какими-либо симптомами. При этом они могут привести к серьезному поражению печени и даже раку. Поэтому, если вы подозреваете, что могли заразиться, лучше поскорее сдать анализ на гепатит.

Но самая надежная защита от гепатитов А и В – это вакцинация. Для первого типа требуются 2 дозы вакцины, а для второго – 3. В обоих случаях гарантия – 20 лет.

В ВОЗ учредили 28 июля как Всемирный день борьбы с гепатитом, для того чтобы привлечь внимание к тому, какую опасность представляет это инфекционное заболевание, и как с ним бороться.