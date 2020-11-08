Как не попасть в ловушку псевдоброкеров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В последнее время участились обращения граждан в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка с жалобами на различные мошеннические схемы, связанные с брокерско-дилерской деятельностью. Fingramota.kz расскажет, как не попасть в ловушку псевдоброкеров, передает МИА «Казинформ».

Финансовых мошенников можно встретить в любой сфере деятельности. Как показывает практика, чаще всего для достижения своих целей они представляются банковскими сотрудниками или работниками государственных органов. С увеличением числа желающих заработать в интернете быстро и легко увеличилось количество предложений от различных инвестиционных и брокерских компаний. Но не всегда люди догадываются, что с ними, возможно, разговаривал не сам брокер, а ловкий и коварный мошенник.

Пример из жизни, с которым столкнулся один из читателей Fingramota.kz:

«Я оставил заявку на сайте одной брокерской компании, мне перезвонили и подробно рассказали об услугах, которые они оказывают. Я задавал уточняющие вопросы брокеру и получал исчерпывающие ответы. Брокер обещал мне доход в разы выше, чем у других компаний, потому что они вкладывают деньги в акции компаний на зарубежных фондовых рынках. Да и у них «рейтинговая» организация, головной офис которой находится в России. У них есть свой сайт, что, по словам брокера, говорит о профессионализме и высокой репутации данной организации. Я поверил. Он мне скинул договор по электронной почте, который я заполнил и направил им обратно. Это был почему-то договор займа, но я не обратил на это внимание. Через платежную систему я перевел им деньги, мне сказали ждать… Потом они сказали внести почти такую же сумму, ведь это инвестиции, и они непременно принесут плоды в виде хороших дивидендов… Я совершил денежный перевод и опять ждал несколько недель. Они постоянно ставили меня в известность, сколько денег я заработал, играя на фондовых рынках. Цифра росла с каждым днем, когда я решил снять деньги со счета, они потребовали оплату. Это показалось мне подозрительным. Понял, что это мошенники после того, как они перестали выходить на связь, телефон был отключен, а сайт заблокирован…».





Кто такие брокеры и псевдоброкеры?

Брокеры – это специальные посредники, имеющие доступ к торгам на фондовой бирже. Это лицензируемый вид деятельности. Брокеры работают только на основании лицензии уполномоченного органа – Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и при условии заключения соответствующего договора об оказании брокерских услуг. Деятельность финансовых посредников строго регламентируется Гражданским кодексом РК, Законом РК «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами нашей страны.

Убедиться, что брокер настоящий, а не мошенник, можно легко: проверить на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка наличие у него лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Все реквизиты брокера, указанные на интернет-ресурсе финрегулятора, должны совпадать с реквизитами, указанными в лицензии.

Псевдоброкеры – это изобретательные мошенники, которые предлагают заманчивые условия по торговле на финансовых рынках. Они стараются получить как можно больше денег с клиентов, а затем скрываются.

Какие недобросовестные действия совершают мошенники в отношении доверчивых граждан?

1. На имя человека псевдоброкеры создают личный кабинет. Сумма вложений будет указана на балансе в личном кабинете пользователя.

2. Пользователь вносит определённую сумму. Остальная сумма дополняется за счет компании.

3. Затем от компании предоставляются якобы начисленные бонусы в определенном размере.

4. Пользователь переводит деньги посредством QIWI-кошелька, набирая реквизиты компании, которые предоставляют «сотрудники компании».

5. Мошенники зачастую используют такую уловку, что сама компания находится за рубежом. Также псевдоброкер для убеждения доверчивого гражданина в своей якобы надежности говорит, что работает очень давно и на него можно положиться.

6. Счет регулярно увеличивается по мере поступления средств и, конечно же, вызывает еще больше желания у пользователя заключать сделки на сайте.

7. Сделки заключаются якобы аналитиком сайта, который подключается к компьютеру через программу, например, Any Desk. Связь проходит обычно либо по телефону, либо в Skype.

8. Мошенник-брокер может предложить 2 крупных проекта, для которых вы должны внести достаточно крупную сумму денег. Но для начала мошенники предлагают установить на мобильном телефоне торговую платформу, где пользователю предлагается доступ в личный кабинет, однако после таких крупных сделок счет обнуляется мошенниками, и деньги исчезают.

9. Когда захочется снять некую сумму денег со счета, тогда мошенники могут сказать, что нужно оплатить налог, позже, чтобы деньги были застрахованы, они говорят, что компания сможет оплатить страховку, но только через месяц, и если клиент хочет получить деньги с торговой платформы, то ему нужно оплатить эту страховку самостоятельно. Страховка стоит, конечно, немалых денег.

10. Затем приходит поддельное письмо на почту о том, что для вывода денег необходимо оплатить еще одну сумму, так как деньги якобы на валютном контроле в другой стране.

Как не попасть в ловушку псевдоброкера?

1. Проверьте наличие лицензии у организации, осуществляющей брокерскую деятельность, которой вы хотите доверить свои деньги.

2. После проверки на наличие лицензии необходимо оценить надежность брокеров и по другим параметрам. Рейтинг, финансовые показатели, акционеры – все эти критерии свидетельствуют о надежности брокера. К примеру, на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка размещены общие сведения по брокерам (акционеры, руководство, контакты, примененные меры воздействия и санкции).

3. Следующим шагом будет являться сравнение цен за услуги (когда выбираешь брокера из нескольких). Брокерские компании публикуют на своих сайтах свои тарифы. Основные – это комиссия брокера, комиссия за услуги депозитария, комиссия за обслуживание счета, комиссии за пользование терминалом и специальными программами для операций на бирже, комиссия бирж. К дополнительным услугам относятся: аналитические прогнозы, маржинальная торговля, консультационные услуги и т.д. Таким образом, для того чтобы выбрать брокерскую компанию, необходимо предварительно изучить ее надежность, условия оказания услуг и тарифы брокерской компании.

На что следует обращать внимание при заключении договора с брокером?

Согласно пункту 3 статьи 63 Закона РК «О рынке ценных бумаг», отношения между брокером и его клиентами возникают на основании договора об оказании брокерских услуг (брокерский договор), к которому применяются нормы договора поручения или комиссии, установленные Гражданским кодексом РК.

Нормы договора поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания, а нормы договора комиссии – в части оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

При заключении брокерского договора следует обратить внимание на оказание брокером клиенту следующих услуг:

1) по предоставлению информации, необходимой клиенту для принятия инвестиционных решений;

2) по даче клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;

3) возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.

Обратите внимание, содержит ли брокерский договор условия совершения маржинальных сделок.

В договоре указываются: срок оказания брокерских услуг, тарифы (комиссии) брокера за услуги. Клиент должен внимательно изучить документ. Это один из основных факторов обеспечения сохранности инвестиций.

При заключении договора брокер должен ознакомить клиента с внутренними документами, регламентирующими порядок осуществления брокерской деятельности.

В брокерском договоре может быть предусмотрена возможность оказания электронных услуг. Электронные услуги предоставляются брокером клиенту через личный кабинет клиента в торговой платформе брокера, интегрированной с торговой системой фондовой биржи и (или) иной торговой (информационной) системой для заключения сделок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) международном рынке ценных бумаг.

Кроме того, брокерский договор содержит указание на способы предоставления брокеру клиентских заказов, порядок подтверждения брокером приема клиентских заказов и порядок предоставления брокером клиенту отчетов об исполнении клиентских заказов, а также порядок и сроки направления уведомлений клиенту.

Необходимо понимать, что, инвестируя свои средства на фондовом рынке, инвестор не застрахован от рыночных рисков и в результате инвестиций может, как получить доход, так и понести убытки. Поэтому брокер не может и не должен гарантировать клиенту получение инвестиционного дохода и (или) отсутствие убытков по инвестициям. И начинающему инвестору ни в коем случае нельзя осуществлять инвестиции на заемные средства, а также на средства, которые могут потребоваться в краткосрочной перспективе.