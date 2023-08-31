Как не попасть в ловушку осенней хандры

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как бороться с осенней хандрой и отличить ее от настоящей затяжной депрессии, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал психолог Дмитрий Агапов.



С приближением осени многие ощущают упадок сил, снижение настроения, появляется желание никуда не выходить из дома и ничего не делать. Возникают негативные мысли, все воспринимается в сером цвете. При этом видимых причин для подобного настроения нет. По словам Д.Агапова, это все признаки наступившей хандры.

При этом психолог подчеркнул, что нужно различать пониженное настроение и клиническую депрессию.

- Изменение в эмоциональной сфере. Нет чувства радости. В более тяжелых случаях нет вообще никаких чувств, словно человек потерял возможность эмоционально на что-то реагировать. Либо это постоянное раздражение на все, негативные мысли в отношении себя с самообвинением, ощущением, что в будущем ничего нет. Конечно, такое бывает. Но говорить о депрессии можно в том случае, если это состояние без изменений длится не менее двух недель. В таком случае следует обратиться к психиатру. Только он может определить, действительно ли это депрессия и помочь понять причины, дать медикаментозную поддержку.

- То есть два дня в состоянии апатии, с ощущением безнадежности и бесперспективности – это еще не депрессия?

- По клиническим признакам, нет. Возможно, что-то случилось: конфликт на работе или в семье, погода изменилась, а человек метеочувствительный, на какую-то новость отреагировал и так далее. Одним из признаков, которым руководствуются психиатры – это продолжительность такого состояния не менее двух недель. Главная рекомендация в таком случае: не затягивать и обратиться к специалисту. Депрессия имеет тенденцию к усугублению.

- Почему настроение снижается чаще всего именно осенью?

- В глобальном смысле, осень – этап увядания природы, приближением зимы. У наших предков зима ассоциировалась с выживаемостью. Мы же неосознанно воспринимаем наступление осени как потерю ресурса, риски и таким образом актуализируется страх смерти. Проявляется инстинкт самосохранения. Бояться смерти – нормально. Ненормально, когда этот страх начинает мешать жизни, когда человек в голове выстраивает самые ужасные картины в голове и ищет пути, чтобы их избежать. На это тратятся огромные ресурсы и это прямой путь к депрессии.

- Может ли человек самостоятельно справиться с пониженным настроением?

- Одному исследовать причину сильных переживаний, тревоги довольно сложно. Обычно люди «выходят» на какую-то потерю, непрожитое горе. Желательно обратиться к психологу, но не к любому, а к тому, кто специализируется на теме утраты. Важно допрожить имеющееся горе. Причем это может быть не только смерть близких людей, но и аборты (в том числе давние), потеря любимой работы, смерть домашних питомцев. И даже разводы. Потеря отношений равна смерти, не физической, конечно, но включаются все те же этапы горя. Признак непрожитого горя простой: при мысли о потере появляются слезы, мгновенно теряются силы, появляется сонливость, не хочется думать об этом.

- Не каждый человек с пониженным настроением будет обращаться к психологу. Что можно рекомендовать в таком случае?

- Поскольку мы говорим о том, что в основе пониженного настроения лежит экзистенциальный страх смерти, то можно попробовать изучить эту тему. Например, с точки зрения философии.

Самая простая рекомендация - научиться отвлекаться от негативных мыслей. Учить себя мыслить позитивно. Если есть склонность видеть все плохое вокруг, то для баланса нужно научиться видеть и хорошее. Человек с негативным мышлением при кризисной ситуации может сразу уйти в депрессию. Хорошая профилактика депрессии – физическая активность. Наше общество склонно к гиподинамии, проявлением которой как раз является слабость, вялость, усталость. Люди говорят, что нет сил двигаться, но парадокс в том, что именно движение – отчасти решение проблемы.

По возможности смените обстановку, уделяйте больше времени отдыху, высыпайтесь, снижайте нагрузку.

Но всегда нужно помнить о том, что депрессия развивается довольно быстро. Желательно обратиться к специалисту как можно быстрее. Психиатр – это обычный врач, который ведет прием в поликлинике.