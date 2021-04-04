Как не попасться в сети телефонных мошенников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телефонный номер, особенно похожий на какой-нибудь официальный, все чаще становится эффективным инструментом мошенников. Как не попасться на их уловки, рассказывает МИА «Казинформ» со ссылкой на Fingramota.kz.

Чего следует опасаться?

Современные методы социальной инженерии, используемые мошенниками, могут поставить в тупик даже опытного и финансово грамотного человека. Поэтому в большинстве случаев, связанных с потерей гражданами средств, пострадавшие сами сообщают мошенникам всю необходимую для доступа к счетам информацию.

Кроме того, мошенники зачастую используют специальное программное обеспечение, маскирующее их реальный номер телефона. Поэтому даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, это еще не повод для безусловного доверия. Если есть сомнения, сразу наберите номер горячей линии или колл-центра банка вручную – их всегда можно найти на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте банка.

Как маскируются мошенники?

Мошенники обычно представляются сотрудниками отдела безопасности или кибербезопасности финансовой организации и сообщают о том, что «сработала система». По их словам, именно в этот момент «по карте или счету клиента проводится подозрительная операция». Чтобы ее остановить, нужно назвать кодовое слово или SMS-код, который прямо сейчас будет направлен банком на мобильный телефон. При этом мошенники сами называют полные реквизиты карты и даже данные удостоверяющих документов ее владельца.

Современные преступники хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного офиса. Все это помогает им втереться в доверие и снизить бдительность собеседника. При этом они торопят и запугивают клиента, давят на его эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое. Если человек колеблется или отказывается раскрывать информацию, ему угрожают, что деньги с его карт и счетов будут потеряны прямо сейчас.

Что нужно делать в таких ситуациях?

В случае, если Вам поступает звонок якобы от службы безопасности или даже «личного менеджера» банка, лучше сразу прервать разговор и положить трубку. Ведь сотрудник банка никогда не запросит эти данные и первым не позвонит.

Кроме того, помните, что настоящему банковскому менеджеру нет нужды звонить, чтобы уточнить информацию о Вас: фамилию и паспортные данные, оформленные карты и их реквизиты, а также остатки денежных средств. В банке имеются Ваше полное финансовое досье и кредитная история. Поэтому с этими вопросами сотрудники банка по телефону никогда не обратятся. Эта информация представляет ценность только мошенникам.

И уж тем более сотрудники банка не будут запрашивать у Вас те данные банковских карт, которые необходимы для осуществления операций и оплаты. Даже в SMS, приходящих от автоматизированных банковских систем, указано: «Не передавайте коды никому, даже сотрудникам банка». Нельзя передавать также срок действия карты, CVC/CVV-коды (трехзначные коды, указанные на оборотной стороне), кодовое слово и остаток денежных средств.

В случае, если по Вашей карте или счету действительно происходили подозрительные операции, банк заблокирует их и, скорее всего, заблокирует Вашу карту, о чем уведомит Вас в мобильном приложении или посредством SMS. И тогда вы сами инициируете процесс взаимодействия с банком либо через колл-центр, либо в отделении и будете таким образом находиться в «периметре безопасности» финансовой организации. Что бы ни говорил Вам звонящий, ни в коем случае не поддавайтесь панике, кладите трубку и самостоятельно перезванивайте в колл-центр своего банка.

У мошенников множество лиц и методов

Ну и совсем уж изощренный способ мошенничества – звонки якобы от правоохранительных органов. Мошенники представляются служителями закона, которые сейчас занимаются делом Вашего знакомого, друга или родственника. У него якобы большие проблемы: он совершил ужасное преступление. Например, сбил человека или нанес кому-нибудь побои, или был замечен в террористической организации, либо распространял тяжелые наркотики. Преступление в любом случае должно выглядеть страшным, а последствия - необратимыми. Решить вопрос может некоторая сумма. С одной стороны, достаточно внушительная, чтобы произвести впечатление, с другой — не такая уж неподъемная, чтобы ее нельзя было бы быстро заплатить.

В основном жертвами такого рода обмана становятся пожилые люди, готовые отдать свои последние деньги, только бы выручить любимого человека. Дополнительным стрессовым фактором обычно является недоступность абонента для звонков – мошенники умудряются узнать и это. Лучше всего в этот момент начинать задавать вопросы. В каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый? Какую статью ему вменяют? Когда было совершено деяние? Предоставлена ли помощь адвоката, и как этого адвоката зовут? Кроме того, следует сделать звонок на горячую линию МВД РК и в районное отделение полиции. И ни в коем случае не паниковать. И тем более не передавать и не переводить деньги на счета незнакомцев.