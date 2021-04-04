Как не попасться в сети телефонных мошенников
Чего следует опасаться?
Современные методы социальной инженерии, используемые мошенниками, могут поставить в тупик даже опытного и финансово грамотного человека. Поэтому в большинстве случаев, связанных с потерей гражданами средств, пострадавшие сами сообщают мошенникам всю необходимую для доступа к счетам информацию.
Кроме того, мошенники зачастую используют специальное программное обеспечение, маскирующее их реальный номер телефона. Поэтому даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, это еще не повод для безусловного доверия. Если есть сомнения, сразу наберите номер горячей линии или колл-центра банка вручную – их всегда можно найти на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте банка.
Как маскируются мошенники?
Мошенники обычно представляются сотрудниками отдела безопасности или кибербезопасности финансовой организации и сообщают о том, что «сработала система». По их словам, именно в этот момент «по карте или счету клиента проводится подозрительная операция». Чтобы ее остановить, нужно назвать кодовое слово или SMS-код, который прямо сейчас будет направлен банком на мобильный телефон. При этом мошенники сами называют полные реквизиты карты и даже данные удостоверяющих документов ее владельца.
Современные преступники хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного офиса. Все это помогает им втереться в доверие и снизить бдительность собеседника. При этом они торопят и запугивают клиента, давят на его эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое. Если человек колеблется или отказывается раскрывать информацию, ему угрожают, что деньги с его карт и счетов будут потеряны прямо сейчас.
Что нужно делать в таких ситуациях?
В случае, если Вам поступает звонок якобы от службы безопасности или даже «личного менеджера» банка, лучше сразу прервать разговор и положить трубку. Ведь сотрудник банка никогда не запросит эти данные и первым не позвонит.
Кроме того, помните, что настоящему банковскому менеджеру нет нужды звонить, чтобы уточнить информацию о Вас: фамилию и паспортные данные, оформленные карты и их реквизиты, а также остатки денежных средств. В банке имеются Ваше полное финансовое досье и кредитная история. Поэтому с этими вопросами сотрудники банка по телефону никогда не обратятся. Эта информация представляет ценность только мошенникам.
И уж тем более сотрудники банка не будут запрашивать у Вас те данные банковских карт, которые необходимы для осуществления операций и оплаты. Даже в SMS, приходящих от автоматизированных банковских систем, указано: «Не передавайте коды никому, даже сотрудникам банка». Нельзя передавать также срок действия карты, CVC/CVV-коды (трехзначные коды, указанные на оборотной стороне), кодовое слово и остаток денежных средств.
В случае, если по Вашей карте или счету действительно происходили подозрительные операции, банк заблокирует их и, скорее всего, заблокирует Вашу карту, о чем уведомит Вас в мобильном приложении или посредством SMS. И тогда вы сами инициируете процесс взаимодействия с банком либо через колл-центр, либо в отделении и будете таким образом находиться в «периметре безопасности» финансовой организации. Что бы ни говорил Вам звонящий, ни в коем случае не поддавайтесь панике, кладите трубку и самостоятельно перезванивайте в колл-центр своего банка.
У мошенников множество лиц и методов
Ну и совсем уж изощренный способ мошенничества – звонки якобы от правоохранительных органов. Мошенники представляются служителями закона, которые сейчас занимаются делом Вашего знакомого, друга или родственника. У него якобы большие проблемы: он совершил ужасное преступление. Например, сбил человека или нанес кому-нибудь побои, или был замечен в террористической организации, либо распространял тяжелые наркотики. Преступление в любом случае должно выглядеть страшным, а последствия - необратимыми. Решить вопрос может некоторая сумма. С одной стороны, достаточно внушительная, чтобы произвести впечатление, с другой — не такая уж неподъемная, чтобы ее нельзя было бы быстро заплатить.
В основном жертвами такого рода обмана становятся пожилые люди, готовые отдать свои последние деньги, только бы выручить любимого человека. Дополнительным стрессовым фактором обычно является недоступность абонента для звонков – мошенники умудряются узнать и это. Лучше всего в этот момент начинать задавать вопросы. В каком именно отделении полиции находится потенциальный подозреваемый? Какую статью ему вменяют? Когда было совершено деяние? Предоставлена ли помощь адвоката, и как этого адвоката зовут? Кроме того, следует сделать звонок на горячую линию МВД РК и в районное отделение полиции. И ни в коем случае не паниковать. И тем более не передавать и не переводить деньги на счета незнакомцев.