НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента Криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов дал рекомендации гражданам для того, чтобы не попастьчя на уловки интернет-мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и так далее», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге.

Было также отмечено, что нельзя доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

для установки приложений пользоваться только официальными источниками App store, Play market и т.д.;

нельзя переходить по ссылкам, которые вам направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой.

«Необходимо регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками. Надо чаще проверять движение денег на своих счетах. Такие меры помогут вам избежать мошенничеств и сохранить свои деньги», - добавил Канат Нурмагамбетов.