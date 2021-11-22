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    14:55, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Как не попасться на уловки интернет-мошенников -  рекомендации  полицейских

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента Криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов дал рекомендации гражданам для того, чтобы не попастьчя на уловки интернет-мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и так далее», - сказал Канат Нурмагамбетов на брифинге.

    Было также отмечено, что нельзя доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

    осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

    для установки приложений пользоваться только официальными источниками App store, Play market и т.д.;

    нельзя переходить по ссылкам, которые вам направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой.

    «Необходимо регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками. Надо чаще проверять движение денег на своих счетах. Такие меры помогут вам избежать мошенничеств и сохранить свои деньги», - добавил Канат Нурмагамбетов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Безопасность Правоохранительные органы
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