Как не попасться на «удочку» интернет-мошенников – рекомендации МВД

29 Ноября 2022, 16:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай поделился рекомендациями по поводу профилактики интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством принимаются меры по профилактике и раскрытию интернет-мошенничеств. Проводится обширная работа по информированию населения о мерах предосторожности. В августе-сентябре проведена обширная разъяснительная работа путем рассылки СМС-уведомлений. С операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам. В СМИ опубликовано около 9 тысяч материалов профилактического характера», - сообщил Жандос Суюнбай на брифинге в СЦК.

По его словам, в регионах созданы и действуют специализированные следственно-оперативные группы по их расследованию.

Спикер перечислил основные меры безопасности в данном направлении:

ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д;

не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам. Без проверки не производить предоплату либо договориться об оплате после получения товара;

не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

для установки приложений пользоваться только официальными источниками App store, Play marketи т.д.;

не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

чаще проверять свои счета через мобильные приложения.

Фото: ortcom.kz