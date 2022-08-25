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Как не попасться на мошенников при онлайн-покупке товаров – советы полицейских
25 Августа 2022 18:15

Как не попасться на мошенников при онлайн-покупке товаров – советы полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во избежание интернет-мошенничеств и хищений департамент полиции Нур-Султана дал ряд рекомендаций гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во-первых, нельзя передавать посторонним лицам реквизиты банковских карт, CCV-коды и пароли, в том числе сотрудникам банка. Сотрудники банков никогда не звонят и не собирают информацию.

«Рекомендуем отказаться от предоплаты при онлайн-покупках, пока не удостоверитесь в наличии товара и его качестве. Попросите продавца продемонстрировать товар посредством видеосвязи», - сказал старший следователь следственного управления столичного департамента полиции Ришад Айткенов в ходе брифинга.

Также среди советов – не пользоваться ссылками, которые высылают посторонние лица, они могут быть фишинговыми. Во избежании оформления онлайн-кредитов не передавать посторонним лицам свои персональные данные. Не стоит участвовать в сомнительных акциях по приумножению денег. И, конечно, нужно проверять достоверность предоставляемых услуг – olx-доставка, аренда недвижимости, раскрутка денег на ставках и так далее.

Ранее сообщалось , что от интернет-мошенников пострадали более 270 жителей Нур-Султана. Более половины зарегистрированных уголовных дел остаются нераскрытыми. Наиболее популярным видом интернет-мошенничества является онлайн-торговля. Основная часть потерпевших – пользователи сайтов olx.kz и kolesa.kz.


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