Как не получить отравление за праздничным столом – санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области напомнил о соблюдении гигиенических правил в праздничные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ведомства отметили, что перед праздниками люди массово закупают продукты, не всегда обращая внимание на срок годности товара, условия хранения, товарное соседство, санитарное состояние объекта. Санврачи рекомендуют исключить покупки продовольственных товаров у случайных лиц в местах несанкционированной торговли. Особенно молочной продукции, яиц, мяса, овощных блюд, кондитерских изделий. Наибольшую опасность представляют торты и пирожные с белковым кремом, готовые блюда из мяса птицы, блюда с добавлением яиц, салаты, заправленные майонезом и сметаной.

Во время приготовления блюд дома важно следить за чистотой рук, оборудования, кухонного инвентаря, помещений. Сырые продукты и готовую пищу следует хранить раздельно, для их обработки использовать отдельные ножи и разделочные доски. Нельзя смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня.

Важно соблюдать правильный температурный режим и выдерживать необходимое для приготовления время при обжаривании, отваривании мяса, птицы, яиц, морских продуктов и других ингредиентов для праздничных блюд. Термообработка «убивает» вредоносные микробы

Необходимо соблюдать правила товарного соседства и температурных режимов в холодильных камерах.

Отварное мясо, птица, субпродукты для первых и вторых блюд, нарезанные порциями, перед подачей нужно подвергать повторной тепловой обработке, как и фарш для пирожков и блинчиков из отварного мяса или субпродуктов.

Для приготовления холодных закусок используемые сырые овощи и зелень без тепловой кулинарной обработки нужно тщательно промыть с последующим ополаскиванием проточной водой и просушиванием перед нарезкой.

«Обращаем внимание руководителей ресторанов, кафе и продовольственных магазинов на вопросы профилактики пищевых отравлений в дни празднования Наурыза. Персоналом должны соблюдаться правила личной гигиены, соблюдать масочный режим, отпуск продуктов в одноразовых перчатках, наличие антисептиков. Допускается к работе персонал, прошедший медицинский осмотр», - добавили в департаменте.