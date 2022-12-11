Как не поджечь елку и встретить Новый год безопасно

11 Декабря 2022, 17:38

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО с приближением новогодних праздников переходят на усиленный вариант несения службы, потому как ежегодно в период с 31 декабря по 2 января есть риск увеличения пожаров в домах и квартирах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Осторожно: Елка!

«Новогодние елки и украшения легко и быстро воспламеняются. Важно отметить, что основным поражающим фактором при пожаре является едкий дым», - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

Пожарные советуют не увлекаться ненадежными приспособлениями, иллюминирующими елку. Погрешность при производстве может привести к короткому замыканию. При горении елки сильно выделяются токсичные вещества.

- При выборе искусственной елки безопасней отдать предпочтение моделям, имеющим противопожарную пропитку.

- Елка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.

- Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.

- Нельзя украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида.

- Не зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни и не пользоваться хлопушками.

- Самое главное правило пожарной безопасности – нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь или в то время, когда никого нет дома. И обязательно следите за детьми, ведь они тянутся ко всему, что красиво мигает.

Салюты - источник повышенной опасности

Сотрудники ДЧС ВКО напоминают: основу петард составляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому данная продукция требует особого внимания при обращении. Большинство бытовой пиротехники имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны может достигать шестидесяти метров. Опасными бывают даже бенгальские огни и «бомбочки», если поджигаются близко от легковоспламеняющихся предметов.

При покупке пиротехники обязательно проверяйте срок годности и состояние упаковки. Приобретать пиротехнику следует только в специализированных магазинах, имеющих лицензию на продажу данной продукции.

Хранить пиротехнику дома в больших количествах запрещено, нарушение этого требования может привести к несчастным случаям или пожару.

При использовании пиротехники запрещается:

- использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях, квартирах, запускать фейерверки с балконов и лоджий;

- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению, а также разбирать и переделывать пиротехнические изделия;

- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах и возле открытого огня;

- запускать изделия с рук и подходить к ним ранее, чем через 5 минут после прекращения их работы;

- держать фитиль во время зажигания около лица (необходимо поджигать фитиль на расстоянии вытянутой руки);

- использовать пиротехнику при сильном ветре;

- направлять фейерверки на людей, животных, бросать петарды под ноги.

Площадка для запуска салюта

Главное - выбрать правильную площадку и учесть погодные условия для безопасного запуска фейерверка. Площадка должна быть большой (не меньше 50х50 м) и очищенной от любых предметов, склонных к возгоранию, в том числе от стогов сена, построек, домов. Запускать пиротехнику должны взрослые. Ни в коем случае не доверяйте запуск детям.

При пожаре сообщить по номеру 101 или 112.