Как не допустить развития «эпидемии вейпов» рассказали в Лиге потребителей

25 Ноября 2022, 15:20

Как бороться с «эпидемией» вейпов среди подростков в Казахстане и почему нужно ввести технический регламент для улучшенного контроля за реализацией никотинсодержащей продукции рассказала председатель Лиги защиты прав потребителей Казахстана Светлана Романовская.

Светлана Юрьевна, недавно даже Президент Токаев выступил за усиление контроля за реализацией вейпов и электронных сигарет. Какая позиция у Лиги относительно этих нерегулируемых, но быстро набирающих популярность изделий?

- Президентом верно отмечена, как острая необходимость усиления мер по запрету продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции для лиц, не достигших 21 года, так и опасность «одноразок», которые становятся быстро распространяющейся эпидемией. Лига всецело поддерживает позицию Президента, так как защита прав потребителей напрямую связана со здоровьем нации, будущим которой является подрастающие поколения. Электронные сигареты стали прибыльным бизнесом, но неконтролируемая реализация одноразовых электронных сигарет стала проблемой, которую уже трудно не заметить. В отличие от многоразовых сигарет, низкая стоимость на «одноразки» и не совсем этичный маркетинг вызвали популярность среди детей, что толкает нас выступать за более жесткое регулирование.

- Как сами казахстанцы относятся к этой проблеме и действительно ли «одноразки» настолько доступны для всех, и для подростков в том числе?

- На сегодняшний день в Лигу потребителей неоднократно поступают жалобы от обеспокоенных родителей по поводу свободной продажи одноразовых электронных сигарет. Мы, в свою очередь провели проверку нескольких точек продаж, в том числе интернет-магазинов, в которых свободно осуществляется продажа «одноразок». Продажа и распространение данного продукта имеет массовый и хаотичный характер. Также, ни для кого не секрет, что сегодня подросток довольно свободно может купить бутылку пива. Если большие торговые сети стараются соблюдать букву закона, то магазинчики у дома могут быть менее ответственны в данном вопросе.

- Минздрав РК предлагает запретить все вейпы, будет ли это эффективно?

- Запрет – это самый легкий способ с чем-то бороться, но ведь это так не работает – когда ты что-то запрещаешь, то это не исчезает с рынка, просто исчезает необходимость регулярного мониторинга, а сам продукт начинают продавать из-под полы и создается «черный рынок», который еще и подстегивает низовую коррупцию. Я давно уже выступаю за введение технического регламента для никотинсодержащей продукции, который поможет комплексно решать вопрос регулирования всех продуктов этой категории – сейчас введение такого документа обсуждают на уровне ЕАЭС и наша Лига категорически поддерживает введение техрегламента, чтобы снизить все риски: контрабанду, контрафакт и незаконного оборота продукции с целью распространения.

- Но пока примут техрегламент, подростки так и будут иметь доступ к «одноразкам», что делать прямо сейчас?

Также, хочу отметить аспект маркировки. Сейчас вся табачная продукция подлежит цифровой маркировке, основная цель которой: снижение количества контрафакта и некачественных аналогов. Цифровая маркировка гарантирует подлинность и качество товара. Электронные сигареты же никак не маркируются, а это означает, что, фактически, мы не знаем, как, где, кем и в каких условиях произведен товар. Данный вопрос также необходимо предусмотреть в ужесточении требований в отношении многоразовых электронных сигарет.

- Как сейчас реализуются «одноразки» и почему они стали популярными у подростков?

- Если смотреть на сложившуюся картину под правовой призмой, то сейчас мы видим явные нарушения и ущемления прав потребителей. Например, при покупке обычных сигарет или продукции с нагреваемым табаком мы видим устрашающую картинку и текст на казахском и русских языках в виде предупреждения о вреде потребления табачных изделий. В это же время на электронных сигаретах нет никакой визуализации и текстов о вреде для здоровья.

Далее, стоит обратить внимание на ещё одно не менее важное нарушение. Вы, наверное, заметили, что на прилавках магазинов визуально вы не найдете табачную продукцию - витрина с сигаретами и продукцией с нагреваемым табаком зашторена или спрятана от глаз, в то время как «одноразки» зачастую располагаются в видимой зоне, в одном ряду с другими популярными среди подростков товарами потребления. Более того, согласно 110 статье Кодекса о Здоровье РК запрещается продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них на которых содержится информация, а именно любые термины вызывающие ассоциации с пищевыми продуктами (пищевыми добавками), в том числе с фруктами, ягодами, кондитерскими изделиями. При этом именно «одноразки» имеют визуально схожее оформление с категорией пищевых продуктов и кондитерских изделий и это тоже делает их максимально популярными среди подростков.