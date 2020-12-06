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Как найти работу в столице с помощью онлайн-ярмарок вакансий

Автор:  
Ринат Дусумов
6 Декабря 2020, 11:52
Как найти работу в столице с помощью онлайн-ярмарок вакансий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Центр занятости населения проводит ярмарки вакансий на регулярной основе. В этом году, в связи с пандемией, мероприятие перешло в онлайн-формат, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба городского акимата в Instagram , желающие найти работу могут посмотреть специальные прямые эфиры в соцсетях. В ходе эфиров работодатели рассказывают об основных условиях работы и вакансиях.

«В среднем около 10–15 минут длится одно мини-интервью, в ходе которого представители фирм поясняют основные условия работы. Те, кто смотрит прямой эфир и его интересует вакансия, могут сразу записать контакты фирмы, написать комментарий или обратиться в Центр занятости, где помогут найти нужные данные», – пояснила руководитель отдела по взаимодействию с работодателями Бакыт Ракишева.
К слову, сегодня на рынке труда наиболее востребованы специалисты в сфере строительства, торговли, питания и здравоохранения.
В цене – рабочие руки, монтажники, мастера, каменщики, арматурщики, кассиры, продавцы, санитары.
«Люди находят работу исходя из своих предпочтений. Часто предлагается разный формат, в том числе с частичной занятостью», – пояснили в ЦЗН.
Отметим, онлайн-ярмарки проходят раз в две недели по четвергам в 15:00 в официальном инстаграм аккаунте @czn_astana Центра занятости населения города Нур-Султана.
Полную версию онлайн-ярмарки вакансий можно увидеть в IGTV.
Сведения о вакансиях также опубликованы на портале www.enbek.kz. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам 7(7172)57 89 37, 57-88-89, 24-83-02, 8 777 116 82 73.
Центр занятости населения находится по адресу: ул. Бейбитшилик, 25, БЦ «Өркен».


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